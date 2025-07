SPINETOLI – Domenica 3 agosto alle ore 21:30, Piazza Kennedy a Pagliare del Tronto si accenderà con la voce e l’energia di Syria, protagonista di un concerto a ingresso libero che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico con una carriera trentennale fatta di talento, sperimentazione e amore per la musica italiana.

Figlia d’arte, Syria – nome d’arte di Cecilia Cipressi – ha conquistato il grande pubblico nel 1995 con la vittoria a Sanremo Giovani, grazie alla sua potente interpretazione del brano “Sei bellissima” di Loredana Bertè. Da lì, un’ascesa costante: nel 1996 vince il Festival di Sanremo nella categoria giovani con “Non ci sto” e pubblica il suo primo album, segnando l’inizio di una carriera costellata di successi, collaborazioni eccellenti e sperimentazioni artistiche.

Nel corso degli anni, Syria ha saputo reinventarsi: da interprete pop di successo a voce raffinata del panorama indie italiano, passando per tributi alle grandi donne della musica, collaborazioni con artisti come Jovanotti, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Max Pezzali, e partecipazioni al cinema e al teatro. Tra i momenti salienti della sua carriera, spiccano i progetti “Un’altra me” (2008), dedicato alla scena indie italiana, e “10 + 10” (2017), in cui celebra vent’anni di carriera con un concerto-evento al Teatro Grande di Brescia.

Negli ultimi anni Syria ha portato in scena spettacoli teatrali come “Bellissime” e “Perché non canti più”, un emozionante omaggio a Gabriella Ferri, confermando la sua versatilità e la profondità della sua ricerca artistica.

Ora torna con “SYRIA LIVE”, uno show coinvolgente prodotto da DM Produzioni, che attraversa i brani più significativi dei suoi 10 album, arricchito da un omaggio alle grandi voci femminili italiane: Mina, Bertè, Goggi, Mannoia e molte altre.

L’appuntamento del 3 agosto è un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna della musica d’autore, dei ricordi, e dell’emozione pura.

Syria, con la sua voce inconfondibile e la sua presenza scenica intensa e sincera, saprà incantare il pubblico di Pagliare del Tronto.

Ingresso libero

