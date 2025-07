Tra gli argomenti all’ordine del giorno trattati nel corso dell’incontro, anche il Piano ferie estive. La direzione aziendale ha evidenziato come siano state assunte a tempo indeterminato tutte le figure del comparto sanità

ASCOLIPICENO – Dalla definizione dei regolamenti per la disciplina del lavoro a distanza, dell’orario di lavoro e del part-time, fino all’importante firma dell’accordo integrativo per l’incremento delle risorse economiche da destinare alla retribuzione delle Peo (progressioni economiche orizzontali) 2022. Questi, in sintesi, i punti all’ordine del giorno e il risultato dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio del 17 luglio, all’ospedale ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto, tra il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo (affiancato dai suoi collaboratori degli uffici preposti), e la delegazione trattante per il personale del comparto sanità.

La sottoscrizione dell’accordo integrativo per l’incremento delle Peo 2022, che comporta aumenti stipendiali per altri circa 300 dipendenti dell’azienda, rappresenta – come spiega il dg Maraldo – “un segnale di grande attenzione dell’Azienda sanitaria nei confronti delle istanze delle organizzazioni sindacali e, conseguentemente, nei confronti dei propri dipendenti”.

“La direzione – continua il direttore generale -, recependo le richieste reiterate di parte sindacale in merito alle Peo 2022, nelle scorse settimane ha rivisto la quota delle risorse disponibili nei fondi e ha constatato che, oltre ai circa 180 mila euro messi già a disposizione, era possibile un’integrazione del finanziamento per ulteriori 250 mila euro circa. In questo modo la platea dei potenziali destinatari si sarebbe estesa fino al massimo consentito dalla legge, rendendo beneficiari delle risorse aggiuntive altri 300 dipendenti circa. Ritengo che abbiamo conseguito un risultato eccezionale, superiore anche alle stesse aspettative delle organizzazioni sindacali, concretizzatosi formalmente con la sottoscrizione di un appendice all’accordo precedente”.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno trattati nel corso dell’incontro, anche il Piano ferie estive. La direzione aziendale ha evidenziato come siano state assunte a tempo indeterminato tutte le figure del comparto sanità previste dal Piano occupazione 2025 (allegato al Piano intergrato di attività e organizzazione – Piao 2025-2027). In più, l’azienda ha coperto 19 maternità con altrettante unità che non erano previste nel Piao.

