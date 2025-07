Un evento di grande rilevanza, articolato in sei giorni di esposizioni, incontri culturali, appuntamenti musicali e approfondimenti storici

ASCOLI PICENO – Dal 24 al 29 luglio 2025, Ascoli Piceno ospiterà “Azzurro Ascoli”, una manifestazione interamente dedicata all’aviazione e all’Aeronautica Militare Italiana.

Un evento di grande rilevanza, articolato in sei giorni di esposizioni, incontri culturali, appuntamenti musicali e approfondimenti storici, pensato per rendere omaggio alla memoria aeronautica e al suo ruolo centrale nella storia e nell’identità del nostro Paese (programma in allegato).

La rassegna si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il riconoscimento di Ascoli Piceno quale “Città Europea dello Sport 2025”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.