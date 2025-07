OFFIDA – Con grande orgoglio e soddisfazione, il Comune di Offida annuncia di essere stato scelto come sede della quinta edizione degli Stati Generali della Bellezza, promossi da Ali – Autonomie Locali Italiane.



La notizia è stata ufficializzata venerdì 18 luglio a Cava de’ Tirreni, nel corso della quarta edizione dell’evento, alla presenza del sindaco Luigi Massa e delle assessore Isabella Bosano (Turismo) e Marica Cataldi (Cultura), formalizzando l’aggiudicazione dell’edizione 2026 della manifestazione nazionale dopo aver inoltrato la proposta di candidatura due anni fa.



Dopo il successo delle precedenti edizioni –San Gimignano (2022), Andria (2023), Cuneo (2024) e Cava de’ Tirreni (2025) – la prestigiosa manifestazione approderà per la prima volta nelle Marche, trasformando Offida per due giorni nella capitale italiana della bellezza, delle politiche culturali e della promozione turistica.



“È un onore e un bel riconoscimento ospitare un appuntamento di tale portata – dichiara il Sindaco – che ogni anno riunisce i protagonisti delle politiche culturali e turistiche del Paese. Seguire le orme delle città che hanno ospitato le passate edizioni è per noi motivo di orgoglio e responsabilità. Offida, con il suo patrimonio storico, le sue tradizioni e il suo impegno nella sostenibilità, si presenta come il luogo ideale per discutere del futuro dei nostri territori”.



L’evento, in programma nel 2026, rappresenterà un’occasione unica per:

– Condividere buone pratiche tra amministratori locali;

– Promuovere un turismo rispettoso e consapevole;

– Rafforzare il legame tra cultura, bellezza e ambiente.



“Non vediamo l’ora di accogliere sindaci, assessori ed esperti da tutta Italia – conclude il Primo Cittadino – Sarà una vetrina straordinaria per Offida, per il Piceno e per l’intera regione Marche, che potranno mostrare al Paese il loro volto più autentico e innovativo”.

