CASTEL DI LAMA – Emma ha solo quattro anni e sui pattini è riuscita a emozionare tutti. Fernando invece è alla soglia dei 100 e con le sue 99 primavere ha offerto il dovuto tributo alla briscola, con le carte che volteggiavano veloci tra le sue mani e una attenzione da far invidia a un ventenne.

Tra Emma e Fernando, un esercito di circa 500 persone, di tutte le età, ha animato in queste tre settimane Castel di Lama e si appresta a vivere l’evento conclusivo delle Lamampiadi: l’iniziativa promossa dalla Parrocchia Santa Maria di Castel di Lama e dalla Parrocchia Sant’Antonio di Padova in collaborazione con l’Oratorio ANSPI San Filippo Neri e il Movimento Cristiano Lavoratori di Castel di Lama.

“Questa prima edizione è stata un successo di pubblico, di partecipanti e di divertimento – racconta don Paolo Sabatini, parroco di Castel di Lama -. Il calendario dei giochi è giunto alle battute finali, ma la sfida è ancora aperta”.

Spugna bagnata, campana, 1-2-3 stella, tiro alla fune e la mela nella botte: le squadre sono pronte a darsi battaglia “nello spirito di una competizione sana, che vede al primo posto la collaborazione e la crescita comune” sottolinea il parroco.

Come da programma, domenica 20 luglio ci sarà la premiazione dei vincitori e, a seguire, il concerto dei Jolly Blue, cover degli 883.

“Desidero ringraziare i tanti collaboratori che hanno reso possibile questa prima edizione – conclude don Paolo -. Siamo felici della collaborazione con l’amministrazione comunale di Castel di Lama per il grande aiuto e il sostegno a questa difficile iniziativa e per le manifestazioni tenute sulla pista di pattinaggio. Ringrazio insieme agli altri collaboratori anche tutte le associazioni sportive presenti nel territorio, che insieme a tantissimi volontari si sono spese per questo evento. Per tre settimane, quasi ogni sera, siamo riusciti a offrire ai nostri concittadini un momento aggregativo legato allo sport e alla comunità”.

