CASTEL DI LAMA – Dopo il successo della prima edizione, torna BeerRock, l’evento estivo più atteso di Castel di Lama, che anima Piazza della Libertà dal 24 al 27 luglio. Un festival unico nel suo genere, organizzato da A Randerchitte, Lamaeventi e Il Miglio, in collaborazione con il Comune: una combinazione perfetta tra musica dal vivo, gastronomia di qualità e spirito di comunità.

La musica è l’anima di BeerRock, e per ogni serata alle ore 21 sarà protagonista una band:

il 24 luglio apre la rassegna DeMode, che omaggia il sound raffinato e moderno dei Depeche Mode; 25 luglio sarà la volta di Catch the Giants; il 26 luglio Achtung Babies, tribute band dedicata ai leggendari U2; il 27 luglio chiuderà il festival Vizi e Virtù, tribute band che rende omaggio a Vasco Rossi.

Oltre la musica: birre, moto e pizza da maestro Gli stand gastronomici apriranno alle 19:30 tutte le sere, offrendo un’ampia scelta di specialità grazie a Gastrociccia, con carne di altissima qualità, e alle pizze cotte nei forni a legna e firmate dal maestro Amato Laurenzi.

Il lato birraio del festival è altrettanto curato. Saranno protagonisti quattro birrifici artigianali del territorio: Babylon (Folignano), Carnival (Offida), La Prima Pietra (Ascoli Piceno) e il nuovo birrificio di Castel di Lama Hoppymo, che proporrà birre dedicate ai quartieri storici locali come Rua Ceca, Sammuche e l’ultima nata, Cabbià.

Sabato 26 luglio, dalle 19, sarà il momento del raduno Harley: un appuntamento per gli appassionati di moto che renderà la serata ancora più vivace e affascinante.

Dopo ogni concerto, il divertimento prosegue con cocktail party e dj set a cura dei resident DJ Fabietto e Andrea Castelli. Non mancheranno sorprese e giochi pensati per i più piccoli, per una festa inclusiva e adatta a tutte le età.

Un grande grazie va al main sponsor, l’impresa edile Edil Style di Ascoli Piceno, il cui supporto fin dall’inizio ha reso possibile questa seconda edizione, promuovendo valori di aggregazione e cultura.

