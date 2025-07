ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Venerdì 25 luglio torna l’appuntamento con la “Notte Bianca” di Porta Maggiore. Questa quindicesima edizione avrà come ospite “Lui e gli Amici del Re: Adriano Celentano Tribute Band”, oltre a tanti spettacoli che, dalle ore 20.30 alle 02.00, animeranno Piazza Immacolata, Via Murri, Via B.Croce, Via E. Mari, Via Pesaro, Via Urbino, Via Fabriano, Via S. Severino, Via Fermo, Via V.E. Orlando. Ballerini di varie discipline, gruppi musicali, attrazioni per bambini, il concorso “BELLISSIMA 2025”, saranno protagonisti della serata, che sarà aperta dalla sfilata per le vie del quartiere del gruppo figuranti, musici e sbandieratori del Sestiere di Porta Maggiore.

“Le Notti Bianche ci permettono di rendere i quartieri cittadini veri protagonisti dell’estate ascolana” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Grazie a un programma ricco di appuntamenti, capace di coinvolgere dai più piccoli agli adulti, valorizziamo il tessuto sociale e commerciale della nostra comunità. Siamo convinti che, ancora una volta, tante persone risponderanno presente alla serata: un grazie va, allora, a tutti coloro che, attraverso il loro lavoro e supporto, hanno collaborato con l’Amministrazione comunale per rendere possibile l’organizzazione dell’appuntamento”. Molte le scuole di danza, di ballo e di varie discipline che si esibiranno: SSD UISP PICENO: Ginnastica Ritmica, Danzando Sul Pentagramma di Annarosa Piacenti, Jardine De La Dance di Diana Martelli, Sport Life Club: Ginnastica Ritmica, Estrella De Cuba del Maestro Gianni Barzotti, Il Cigno dell’insegnante Claudia Di Battista Rodi, ASD Ginnastica Ascoli, A.S.D Palma d’Oro, A.S.D.Universo Del Dance World Centre, Arabesque di Valentina De Amicis, La via della Danza di Alexandra Maurizi, l’Associazione Culturale Triban Queens dell’insegnante Stefania De Julis, ASD Passo Dopo Passo dell’insegnante Masha Di Silvestre, Icore MMA del coach Paolo Anastasi, Ginnastica Dinamica Militare Italiana dell’insegnante Emanuele Califano, Tonino Musica e Magia e Balli di Gruppo con la Maestra Mary Mandozzi, Wild Angels: ballo country, Muevete Dance Academy degli insegnanti Federico Grossi e Daniela Domizi, Walter Bracciani e il suo organetto: liscio e non solo. Non mancherà la musica dal vivo con i gruppi musicali “Ragazzi di strada”, Likra e Giovanni Ferretti Doc..best hits…., le piccole cantanti Nicoletta Merlonghi, Aurora Giancaterino e Alice Catalucci, il Piccolo Coro Nir. E poi …..una mostra statica a cura dell’Associazione Vespa Club Ascoli Piceno, l’esposizione Harley Davidson a cura del V Picenium Free Chapter, il raduno di auto e moto d’epoca a cura del club Auto e Moto Storiche Picenium di Ascoli Piceno. E ancora…”Pedali Nella Notte”: ciclo-passeggiata notturna a cura dell’Associazione Fiab-Amici Della Bicicletta di Ascoli Piceno. Non potevano mancare le postazioni di DJ-SET con Alessandro Travaglini e Cristian Bucci. Sulla principale Piazza Immacolata ci sarà, per il secondo anno consecutivo, la presentazione delle squadre del Piazza Immacolata Calcio e poi …STEFANO TISI con il suo Tour 2025: SE SONA E SE CANTA. Legambiente darà vita a un momento di informazione e sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e della salute, con intrattenimento e giochi per i bambini. L’angolo della cultura sarà a cura dell’Uteap, Università della terza età e del tempo libero. Sarà presente l’Avis di Ascoli Piceno con iniziative e trucca-bimbi. Poi tantissime attrazioni e giochi per bambini, oltre naturalmente a cibo di strada, tipicità e curiosità. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, è stata realizzata grazie ai main sponsors Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova, oltre a tutti gli altri sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

