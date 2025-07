MONTALTO DELLE MARCHE – Appuntamento giovedì 24 luglio a Montalto delle Marche per “Note al Borgo”. Dalle ore 18 alle 21 percorso itinerante per le vie del centro storico accompagnati dalla musica di giovani pianisti allievi dei migliori conservatori e scuole di specializzazione a livello nazionale e selezionati per il progetto “Piano2Forte”. Sarà inoltre possibile degustare vini delle cantine locali e prodotti delle aziende del territorio. A seguire, alle ore 21:15 in Piazza Umberto I, concerto del pianista Michele Di Toro. È questo il programma di una serata imperdibile, a ingresso gratuito, che animerà il centro storico di Montalto delle Marche il prossimo 24 luglio.

La serata prenderà il via dalle ore 18 del 24 luglio, quando nel centro storico di Montalto inizieranno a risuonare le note dei giovani e talentuosi pianisti provenienti da tutta Italia selezionati nell’ambito del progetto “Piano2Forte”- iniziativa che ha anche ricevuto il plauso della Commissione Cultura della Camera dei Deputati – che porterà nel territorio piceno numerosi giovani musicisti provenienti da tutta Italia, attraverso un concorso a livello nazionale, e selezionati dal maestro Michele Di Toro e da Massimo Carloni, direttore artistico e ideatore dell’intero progetto.

I pianisti che suoneranno a Montalto delle Marche si esibiranno in punti specifici e suggestivi del centro storico e saranno: Olga Gavryliuk & Iuri Marchesin in Piazza Giacomo Leopardi alle ore 18 suoneranno una selezione di musica classica; alle 18:30 si potrà invece ascoltare la musica jazz di Federico Parrinello in via Alessandro Volta; dalle 19 in via episcopio sarà la volta di Alessandro Scolz con la sua selezione ethno jazz; e ancora Jazz con Ludovico Cucchetti (alla porta dei leoni alle 19:30) e con Giovanni Paolo Favale (Piazza Umberto I alle 20:30); ci aspetta invece musica moderna con Angelo Cervicato in via dei forni alle ore 20.

E, tra una melodia e l’altra e tra scorci e vicoli, sarà anche possibile degustare vini locali e prodotti tipici del territorio messi a disposizione dalle aziende locali: Cantina sociale Valdaso (vino), Gobbi e mannocchi (vino), Orto dei noci (vino), Oro di Maliscia (olio), Olive Gregori (olio), Terra di mezzo (frutta e derivati), Terra madre (pane), Bakery29 (forno), Verde Quiete (Ristorante), La Casereccia (fritti).

Un mix imperdibile quindi tra cibo, musica e bellezza che preparerà l’atmosfera per l’appuntamento delle 21:15 nella centralissima Piazza Umberto I, quando si esibirà il pianista Michele Di Toro con Piano Solo “MY heART”. “La poetica pianistica di Michele Di Toro è ineguagliabilmente densa, in grado di lasciar respirare i temi, grazie ad una capacità non comune di saper osservare tutto il patrimonio del mondo pianistico classico, permeandolo di una tecnica improvvisatoria dotata di dinamiche da brivido, con il fine di contestualizzarlo al presente, o addirittura rivolgendolo al futuro” – così Massimo Carloni descrive e introduce l’esibizione di Michele Di Toro che ci aspetta la sera del 24 luglio.

“Note al borgo” è un’iniziativa possibile grazie alla collaborazione tra diversi soggetti, come Amat, progetto “Piano2Forte”, New Muses Agency, Associazione Streghe e Folletti, Expirit e Marche Active Tourism, e realizzabile nell’ambito del progetto “Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà Future”, finalizzato alla rigenerazione urbana, sociale, economica e culturale del territorio montaltese, con Montalto delle Marche borgo pilota per la Regione Marche nell’ambito di “Attrattività dei Borghi” del Ministero della Cultura – linea A del PNRR.

