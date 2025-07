L’appuntamento, organizzato dal Collettivo Caciara e L’Assalto ai Forni in collaborazione con l’Anpi provinciale di Ascoli Piceno, è fissato per sabato 26 luglio

ASCOLI PICENO – Anche Ascoli Piceno avrà per la prima volta la sua Pastasciutta Antifascista. L’appuntamento, organizzato dal Collettivo Caciara e L’Assalto ai Forni in collaborazione con l’ANPI provinciale di Ascoli Piceno, è fissato per Sabato 26 luglio 2025 al Circolo Ricreativo di Monticelli, in Largo dei Tigli, a partire dalle ore 18:30.

Da 81 anni, ogni 25 luglio, in tante piazze italiane si celebra la Pastasciutta Antifascista, una ricorrenza nata da un gesto semplice dei leggendari fratelli Cervi, che nel 1943 offrirono un piatto di pasta a tutto il paese di Campegine per festeggiare la caduta del fascismo e l’arresto di Benito Mussolini. Da allora, quel momento di condivisione è diventato una ricorrenza all’insegna della condivisione e dei valori dell’antifascismo. Quest’anno, per la prima volta, anche Ascoli Piceno, città Medaglia d’Oro al valore militare per l’attività partigiana, si unisce a questa tradizione con un ricco programma.

La serata si apre alle 18:30 con la presentazione del libro “Partigiani a tavola. Storie di cibo resistente e ricette di libertà”, con la partecipazione delle autrici Lorena Carrara ed Elisabetta Salvini. A seguire, alle ore 20:00, sarà servita la pastasciutta antifascista, un menù completo a 15 euro che include antipasto, primo, dolce e vino. La serata si concluderà alle 21:30 con lo spettacolo teatrale “La fisarmonica verde” di e con Andrea Satta, voce dei Têtes de Bois, accompagnato dal Coro Polifonico di Roccafluvione diretto da Roberta Verdi.

“La Resistenza ascolana è una delle nostre pietre fondanti” afferma il Collettivo Caciara “è fondamentale preservare la memoria della nostra città la cui storia continua a guidarci nel sacrificio di uomini e donne che hanno combattuto, disobbedito, rischiato tutto per la nostra libertà, nel sogno di un mondo privo di disuguaglianze. L’appuntamento del 26 luglio sarà l’occasione per condividere e riconoscerci ancora nei valori della Resistenza, che non appartengono ad un periodo storico lontano, ma continuano ad indicarci la strada, permeando ogni aspetto sociale e politico delle nostre vite. Grazie agli interventi di varie realtà, si parlerà di diritto all’abitare, antirazzismo, sostegno al popolo palestinese, arte e cultura.”

“L’occasione data dalla celebrazione della pastasciutta antifascista offerta dai fratelli Cervi nel 1943 per festeggiare la caduta di Mussolini” afferma l’Anpi “rappresenta storicamente la cesura tra la sopraffazione di un regime sanguinario e la solidarietà tra le classi popolari e sane di una nazione, all’epoca cloroformizzata da una dittatura inetta e corrotta. Oggi, ad 82 anni di distanza, il significato di questo evento ci indica la via per stare dalla parte giusta della storia, dalla parte delle vittime e degli oppressi contro le politiche di quei governi che perseguono finalità economiche e militari dirette alla prevaricazione e al genocidio.”

Si può prenotare chiamando il numero 331 9293260 o recandosi presso uno dei tre punti indicati in città:

– Circolo ARCI Caciara, Via della Piazzola 2, dal mercoledì alla domenica dalle 18:30 alle 23:00

– L’Assalto ai Forni, Piazza Arringo 46, dal martedì al sabato dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 16:15 alle 18:30

– Sede ANPI Provinciale di Ascoli, giovedì dalle 16:00 alle 17:30

I bambini e le bambine sotto i 5 anni non pagano, fino ai 13 anni il costo è di 10 euro. Per chi vorrà contribuire, c’è la possibilità di lasciare un “posto sospeso” pagando un posto per sé e uno per chi non può permetterselo.

L’illustrazione della locandina della pastasciutta è opera del fumettista ascolano Giacomo Traini.

