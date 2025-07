ASCOLI PICENO – Ascoli Piceno si prepara a vivere una notte davvero speciale, immersa nella magia delle due ruote e delle stelle. Venerdi 25 luglio, l’associazione FIAB – Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno invita tutti a “Pedali nella Notte”, una suggestiva pedalata notturna che si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti per la Notte Bianca di Porta Maggiore.

Dimenticate il traffico e il rumore della quotidianità. Alle 21:00, in Piazza Immacolata a Porta Maggiore, il gruppo si radunerà per dare il via a un’avventura affascinante. Immersi nella magia della notte, i partecipanti avranno l’opportunità di riscoprire Ascoli Piceno da una prospettiva completamente nuova. Le luci fioche dei lampioni e la brillantezza delle stelle faranno da cornice a un percorso che toccherà vari punti del quartiere e alcuni luoghi più iconici della città, regalando scorci e atmosfere indimenticabili.

Questa iniziativa, promossa da FIAB Ascoli Piceno, non è solo un’occasione di svago e divertimento. È anche un forte messaggio a favore della mobilità sostenibile. In un’epoca in cui l’attenzione all’ambiente è sempre più pressante, l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e per il tempo libero rappresenta una scelta ecologica e salutare. “Pedali nella Notte” indica che è possibile vivere la città in modo diverso, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la qualità della vita.

L’evento è aperto a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di allenamento. L’unico requisito è possedere una bicicletta in buone condizioni e, soprattutto, essere dotati di luci anteriori e posteriori ben visibili. La sicurezza è una priorità, specialmente nelle ore notturne. Per i minorenni, è obbligatorio l’uso del casco e la presenza di un adulto responsabile.

La partecipazione è gratuita, ma per una migliore organizzazione si invita a segnalare la propria adesione. Per farlo, o per richiedere maggiori informazioni, è possibile contattare FIAB Ascoli Piceno tramite i canali ufficiali dell’associazione, o tramite email [email protected].

Non perdete l’occasione di vivere la Notte Bianca in una luce completamente nuova. Inforcate le vostre biciclette e preparatevi a “Pedali nella Notte”: un’esperienza da non perdere per scoprire la bellezza della città sotto le stelle!

Percorso di circa 4 km

Andata:

Piazza Immacolata, via Kennedy, via Cola d’Amatrice, Liceo, via Recanati, via Fabriano, via Pesaro, via Erasmo Mari, via Urbino, piazza Immacolata, via E.Orlando, viale Marconi, via Indipendenza, corso Vittorio Emanuele, Piazza Arringo, Piazza del Popolo.

Ritorno:

Piazza del Popolo, Piazza Arringo, corso Vittorio Emanuele, via Indipendenza, viale Benedetto Croce, Piazza Immacolata.

