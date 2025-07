ASCOLI PICENO – Il territorio del Piceno si conferma un polo di alta qualità nella formazione universitaria grazie agli importanti riconoscimenti ottenuti da due atenei partner del Consorzio Universitario Piceno: l’Università Politecnica delle Marche (Univpm) e l’Università di Camerino (Unicam).

Secondo la classifica Censis 2025/2026, una delle analisi più autorevoli sul sistema universitario italiano, Univpm si posiziona al 2° posto tra i grandi atenei statali, con un punteggio di 92,2. Si distingue in particolare per strutture (105 punti) e occupabilità dei laureati (106 punti). Si tratta di un risultato di grande rilievo, che conferma l’efficacia dell’approccio orientato a ricerca, innovazione e legame con il territorio.

Ottime notizie anche per l’Università di Camerino, che conquista il 1° posto assoluto tra gli atenei statali nella sua categoria, risultando la migliore in Italia nella classifica dei piccoli atenei. Con un punteggio complessivo di 96, si distingue in particolare per comunicazione e servizi digitali (105 punti) e strutture (103 punti).

Il Consorzio Universitario Piceno, che da anni lavora per promuovere e sostenere la formazione universitaria nel territorio, accoglie con grande soddisfazione questi riconoscimenti: sono la conferma del valore delle collaborazioni attivate e dell’importanza di continuare a investire su un’offerta formativa di qualità, vicina alle esigenze del territorio e alle sfide del futuro.

