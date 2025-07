Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 luglio verrà garantito il regolare transito in Via di Porta Tufilla (zona Mulini) e, di conseguenza, riattivato il Varco Carmine

ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale.

L’Amministrazione Comunale informa che, stante la necessità di effettuare lavori a opera di Ciip spa, sarà interdetta al transito veicolare Via di Porta Tufilla (zona Mulini) nei seguenti giorni e orari:

Domani, giovedì 24 luglio, e dopodomani, venerdì 25 luglio, dalle ore 7 alle ore 17.

Da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto (salvo termine anticipato dei lavori) dalle ore 7 alle ore 17.

Al fine di agevolare la viabilità delle vetture provenienti da Porta Maggiore, per l’intera durata dei lavori sarà disattivato il Varco Carmine. Sarà, dunque, garantito a tutti gli utenti il transito in Corso Mazzini per proseguire poi in direzione Campo Parignano/Borgo Solestà.

Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 luglio verrà garantito il regolare transito in Via di Porta Tufilla (zona Mulini) e, di conseguenza, riattivato il Varco Carmine.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.