Tre giorni ricchissimi di proposte e intrecci di parole, musica e danza che, come ogni anno, restituiranno al borgo l’intensità che solo l’arte può mettere in circolo

MONTALTO DELLE MARCHE – Torna a Montalto delle Marche l’appuntamento estivo dedicato alla poesia e ai giovani. Le date da segnare in agenda sono 25, 26, 27 luglio, quando il centro storico di Montalto delle Marche tornerà ad essere il palcoscenico di un Festival unico nel panorama nazionale, dal titolo “La poesia è giovane (e tosta)”, con la direzione artistica affidata al poeta e scrittore Davide Rondoni, e organizzato da Amat per il Comune di Montalto delle Marche. Ci aspettano quindi seminari, concerti, performance artistiche, passeggiate in cuffia e degustazioni di prodotti del territorio con letture poetiche. La serata del 25 luglio, che vedrà protagonista Davide Rondoni e Sara Ciafardoni, sarà anche accessibile, con servizio di interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni), mentre sabato 26 luglio sul palco saranno ospiti Gioele Dix e la musica di Rione Junno. Tre giorni ricchissimi di proposte e intrecci di parole, musica e danza che, come ogni anno, restituiranno al borgo l’intensità che solo l’arte può mettere in circolo, per restituire anche una lettura poetica all’importante momento di rinnovamento di cui è protagonista Montalto delle Marche in questi anni, con il progetto “Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà future”, finalizzato alla rigenerazione urbana, sociale, economica e culturale del territorio montaltese, con Montalto delle Marche borgo pilota per la Regione Marche nell’ambito di “Attrattività dei Borghi” del Ministero della Cultura – linea A del PNRR.

A Montalto delle Marche, quindi, attraverso il dialogo performativo con altre arti, si tornerà a mostrare la vivacità e la bellezza della poesia italiana giovane e “tosta” – appunto – come “tosto” era stato soprannominato da Gioacchino Belli, Papa Sisto V, originario di Montalto delle Marche e legatissimo al borgo marchigiano. E provengono invece da tutta Italia Ermanno Abate, Angela Sara Ciafardoni, Flaminia Colella, Asia Colombari, Alessandra Galoppi, Elena Michelini, Erica Truglio e Daniele Venturi, i giovani poeti che – invitati dal direttore artistico Rondoni – vivranno a Montalto tre giorni, animeranno il Festival e restituiranno poi al borgo delle poesie dedicate proprio a Montalto, che andranno a impreziosire un suggestivo vicolo del centro storico dedicato alla poesia, e che già accoglie i componimenti dei giovani poeti ospiti gli scorsi anni.

Gli eventi del Festival sono gratuiti e aperti a tutti. Entrando nel dettaglio delle giornate, il 25 luglio (pomeriggio) e 26 luglio (mattina) saranno dedicati ai laboratori di poesia con Davide Rondoni presso i giardini e il piano nobile di Palazzo Paradisi. A seguire, alle ore 18:00 e ore 19:00 di entrambi i giorni ci saranno due turni della suggestiva Passeggiata poetica in cuffia a cura di Comete Impresa Sociale, con regia di Davide Calvaresi, e dalle ore 19:45 appuntamenti con il gusto, con degustazione di prodotti tipici, a cura di SottoScala Gusteria, con letture di poesie (a pagamento, prenotazione obbligatoria).

Per le serate del 25 e 26 luglio location d’eccezione sarà poi la centralissima Piazza Umberto I, quando dalle ore 21:30, ci aspetteranno due appuntamenti imperdibili. Venerdì 25 luglio la serata avrà il titolo “Siamo tutti licenze poetiche”, tra musica, danza e poesia con Davide Rondoni e Sara Ciafardoni, e con Veronica Vagnoni. Protagonisti anche i giovani pianisti del progetto Piano2Forte, Francesco D’Anna e Samuele Lindo. Questo appuntamento del 25 luglio vedrà garantito il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana), e sarà dedicato alla diversità in ambito artistico come leva e espressione di narrazione, per superare le barriere architettoniche e culturali anche attraverso l’arte e, nello specifico, la poesia. Sabato 26 luglio, dalle ore 21:30, si svolgerà invece la serata finale del Festival, dal titolo “Cuori e chitarre battenti”, che vedrà protagonista sul palco il noto attore e comico Gioele Dix e Rione Junno, per una serata unica, tra musica e poesia.

Il Festival si concluderà poi la domenica mattina del 27 luglio quando, alle ore 10:30, presso il piano nobile di Palazzo Paradisi, il direttore artistico Davide Rondoni e i poeti ospiti leggeranno e doneranno al Comune di Montalto delle Marche i versi dedicati al borgo composti durante i giorni di permanenza. Un regalo per un luogo e per una comunità che si contamina anche attraverso l’arte e la poesia.

