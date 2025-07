ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Con l’Ordinanza dirigenziale 476 del 23 luglio 2025 l’Amministrazione comunale dispone l’adozione, per la decorazione propiziatoria dei ponti dei sestieri, dei seguenti provvedimenti regolanti la circolazione stradale: 1) Ponte Cartaro ( Sestiere Piazzarola ) dalle ore 23:00 del giorno 27 luglio alle ore 05:00 del giorno 28 luglio p.v.:

5) Piazza Roma ( Sestiere Sant’Emidio ) dalle ore 14:00 del 1 agosto 2025 alle ore 06:00 del 02 agosto p.v istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata in Piazza Roma su tutti i lati; dalle ore 23:00 del 1 agosto 2025 alle ore 06:00 del 02 agosto p.v:

7) Sospensione dei trenini, bus turistici e Start/TUA interferenti con la manifestazione (pittura ponti);

8) Festa Vittoria Palio 2025 – Sestiere di Porta Solestà

dalle ore 12:00 del 27 luglio 2025 alle ore 13:00 del 29 luglio 2025 l’interdizione della circolazione veicolare e contestualmente il divieto di sosta rimozione coatta in Piazza P. da Palestrina, per il solo perimetro chiuso.

9) Aperimiddio dalle ore 08:00 del 25 luglio 2025 alle ore 12:00 del 27 luglio 2025 divieto di sosta con rimozione coatta in Via C. Mazzoni tratto che va dal civ. 17 all’occupazione con tavoli e sedie Locanda Imperfetta , con riserva di sosta ai mezzi degli organizzatori che dovranno esporre sul cruscotto il presente provvedimento

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26422