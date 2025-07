In parallelo si svolgeranno le Wine Experiences, otto esperienze esclusive, in otto location sorprendenti in cui ci saranno aperitivi, cene, degustazioni e dopocena

OFFIDA – Si terrà sabato 9 e domenica 10 agosto nel cuore di Offida la prima edizione di “Altrove – Offida Wine Fest”, un evento diffuso che celebra il vino, la cucina e le storie del territorio attraverso un format innovativo e coinvolgente.

“Altrove – spiega l’assessora al Turismo Isabella Bosano – si propone come una nuova piattaforma di promozione territoriale, capace di coniugare eccellenza produttiva, cultura e turismo esperienziale”

Promosso dall’Amministrazione Massa, il progetto nasce dalla volontà di creare un percorso condiviso tra il Comune, i produttori e i ristoratori con l’obiettivo di raccontare il vino offidano da nuove prospettive.

Il nuovo format, coordinato da Laura Di Pietrantonio, coinvolge ben undici cantine locali e si svolgerà tra la centralissima Piazza del Popolo, con banchi di degustazione, street food e musica dal vivo, e otto location segrete dislocate nel borgo, accessibili solo in occasione dell’evento. Terrazze nascoste, chiostri silenziosi, piazzette intime e giardini storici faranno da sfondo a cene, aperitivi e degustazioni inedite ideate in collaborazione con i ristoratori di Offida.

“Altrove è il punto di partenza di un nuovo cammino. Racconteremo il vino in maniera più moderna e umana, dando voce ai produttori e creando esperienze che vadano oltre l’assaggio”, dichiara la coordinatrice Laura Di Pietrantonio.

“Abbiamo voluto costruire qualcosa di diverso – aggiunge Simone Perozzi, consigliere con delega a Turismo e Agricoltura – che mettesse al centro il territorio, i piccoli produttori e il futuro del vino offidano. Questo evento rappresenta l’inizio di un percorso comune.”

Il Wine Fest in Piazza, a partire dalle ore 19, sarà a ingresso libero. In programma: degustazioni con i produttori, mercato dei sapori artigiani e street food (Bunker Pub e GastroCiccia). Le cantine partecipanti sono: Ciù Ciù, Clandestini, D’Erasmo, Il Chierico, Mencerù, M’rella, San Filippo, San Giovanni, Tavio, Tenuta La Riserva e Valle del Sole. Sarà possibile ritirare il calice e acquistare i coupon per gli assaggi.

In parallelo si svolgeranno le Wine Experiences, otto esperienze esclusive, in otto location sorprendenti in cui ci saranno aperitivi, cene, degustazioni e dopocena. Gli chef offidani interpreteranno i vini del territorio in luoghi inediti e accessibili solo per questa occasione.

Tra i format proposti:

“Fritto & Bolla” al Torrione di Guardia

“Sospesi nel gusto” sulla terrazza del Comune

Cena a 4 mani Arte & Vino al Museo Sergiacomi

Oltre l’annata all’Enoteca Regionale

Cena… sottovoce nel giardino del Monastero

Come una volta: vino & cucina, Piazza Forlini

Tapas bar… a vino, Piazza San Martino

Happy hours, Chiostro Sant’Agostino.

Alcune esperienze prevedono un numero limitato di posti con prenotazione obbligatoria.

“Altrove è l’occasione per fare storytelling – aggiunge Alessandro Schettino, rappresentante dell’Enoteca Regionale – per raccontare il lato più autentico dell’agricoltura”.

“Un’atmosfera di festa coinvolgerà l’intero centro storico – continua Bosano – grazie all’intrattenimento di Miniera delle Arti e alla presenza del mercatino in Piazza . L’iniziativa è realizzata grazie all’imprescindibile supporto della Pro Loco di Offida e del presidente Tonino Pierantozzi”.

“Altrove – conclude il Sindaco Luigi Massa – è un progetto nato per unire energie, visioni e competenze in un’immagine coordinata del nostro territorio. Costruire iniziative basate sulla collaborazione non è semplice, ma è proprio da qui che si parte per rafforzare il settore vinicolo. Altrove è anche un’esperienza suggestiva, quasi onirica, che racconta Offida come borgo autentico e vitale che mette a disposizione il meglio di sé per accogliere, sorprendere e raccontare nuove storie Sempre con impegno e continuità.”

