ASCOLI PICENO – Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, il Rotaract Club Ascoli Piceno, con il Presidente Tazio Andrea Marucci, ha dato il via alla seconda edizione di “Di Vino e Di Stelle”, organizzando una cena in vigna tenutasi domenica 20 luglio 2025 presso l’Agriturismo San Michele a Cossignano, tra i filari che dominano le colline picene.

I partecipanti hanno vissuto un’esperienza unica nel suo genere: durante l’aperitivo di benvenuto, il tramonto faceva da sfondo al pianista Lorenzo Forlini, le cui note accompagnavano il calar del sole, regalando un’atmosfera elegante e rilassante tra i vigneti. A seguire, i partecipanti hanno degustato una cena tra i filari con piatti a base di prodotti tipici del territorio e una selezione di vini locali, in pieno spirito di valorizzazione delle nostre eccellenze enogastronomiche. La serata è proseguita con il dj-set by Mysticó, che ha animato il dopocena con musica sotto le stelle, creando un’atmosfera conviviale e divertente.

Durante la cena, è stato anche rinnovato il gemellaggio tra i Rotaract Club di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto, rafforzando così lo spirito di amicizia e di collaborazione nel territorio.

Come da tradizione, l’evento ha avuto un obiettivo benefico: il ricavato sarà devoluto all’IOM – Istituto Oncologico Marchigiano di Ascoli Piceno che da anni garantisce assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. “Il vostro aiuto ci consentirà di offrire alle donne con tumore al seno non solo sostegno emotivo e colloqui individuali, ma anche laboratori di recupero come teatro-terapia, musicoterapia e yoga, fondamentali per affrontare il percorso dalla diagnosi alla riabilitazione” ha dichiarato la Presidente Ludovica Teodori.

L’iniziativa aderisce inoltre al service distrettuale “Viaggio nel gusto”, volto a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Il Club desidera ringraziare l’Agriturismo San Michele per la calorosa accoglienza, il pianista Lorenzo Forlini per le sue melodie, Dj Mysticó per la musica e tutti i partecipanti che, con la loro presenza, hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.

Un evento che conferma come giovani, territorio e solidarietà possano creare un connubio vincente, portando valore alla nostra comunità.

