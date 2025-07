ASCOLI PICENO -Il Consiglio Direttivo di Lega ha deliberato stamane la composizione ufficiale dei tre gironi della prossima Serie C Sky Wifi 2025/26.

L’Ascoli, inserito nel girone B, rispetto alla scorsa stagione si confronterà con cinque nuovi club, vincitori dei rispettivi gironi di Serie D.

TORNA IL DERBY DOPO 40 ANNI

CI saranno il Bra girone A (giocherà a Sestri Levante), il Livorno girone E, il Forlì girone D, il Guidonia girone G (giocherà a Recanati nel caso si protrarranno i lavori di adeguamento dello stadio comunale di Guidonia Montecelio), la Sambenedettese girone F.

A questi si aggiungono la Juventus Next Gen (giocherà ad Alessandria) e il Ravenna, vincitore dei playoff del girone D di Serie D e ammesso in Serie C (al posto della Spal) in virtù del primo posto nella graduatoria dei ripescaggi.

COMPOSIZIONE E CALENDARIO

Il Campionato inizierà domenica 24 agosto e terminerà il 26 aprile 2026. Tre i turni infrasettimanali ancora da stabilire, la sosta natalizia è fissata per il 28 dicembre. Il primo impegno ufficiale sarà quello della Coppa Italia, che inizierà il 17 agosto col primo turno eliminatorio.

In casa Ascoli a commentare la composizione del girone B della prossima Serie C Sky Wifi, direttamente dal ritiro di Cascia, è stato il Direttore Sportivo Matteo Patti:

“Ogni girone ha le sue difficoltà, in ognuno ci sono piazze importanti e società che hanno investito molto. Il nostro girone sarà avvincente e stimolante, speriamo di assistere ad uno spettacolo leale e che possa divertire i tifosi. Nelle divisioni dei tre gironi non ci sono state sorprese, il criterio è stato rispettato, rivolgo sportivamente un grande in bocca al lupo a tutte le squadre”.

Il DS ha poi parlato del gruppo che si sta formando e della recente visita del Presidente Bernardino Passeri: “C’è un ottimo gruppo, i ragazzi si stanno amalgamando bene, si sta creando una squadra, tutti sono presenti e partecipi, sembra stiano insieme da tempo, si stanno impegnando molto, stiamo cercando di creare un gruppo che abbia un’unica mentalità, al di là dell’età. La presenza del Presidente è fondamentale, ha carisma e ti fa arrivare dritto il concetto che vuole esprimere, il suo supporto, come quello di Andrea Passeri, sono fondamentali in questo momento”.

Finora sono cinque i volti nuovi e altri arriveranno: “Faremo altri sei acquisti, ma non prenderemo tanto per riempire buchi. L’unica certezza è che chiunque arriverà ad Ascoli lo avrà meritato per quanto fatto vedere. Finora siamo soddisfatti di quanto fatto se pensiamo a come siamo partiti, ma c’è ancora abbastanza da fare. Dovremo ancora operare una o due uscite, Carpani potrebbe essere una di queste, il ragazzo e il suo agente lo sanno, Gianluca è un ragazzo per bene, di Ascoli, stiamo valutando la soluzione migliore per tutti”.

In squadra c’è il giusto mix fra giovani ed esperti: “Abbiamo fatto scelte nette e senza indugio, grazie anche alla forza che ci ha dato la proprietà. Sta con noi chi ha dato prima di tutto garanzie umane, poi tecniche. I giovani non sono qui in quanto giovani, ma perché lo hanno meritato, chi non reggerà i ritmi della prima squadra continuerà il processo di crescita nelle nostre giovanili per riprovarci più avanti”.

Domenica con la Sangiustese il primo di una serie di test programmati: “Dalle prime uscite ci aspettiamo da tutti voglia di sacrificarsi, di emergere e anche voglia di rivalsa”.

GIRONE B

Arezzo

ASCOLI

Bra

Campobasso

Carpi

Forlì

Gubbio

Guidonia

Juventus U23

Livorno

Perugia

Pianese

Pineto

Pontedera

Ravenna

Rimini

Sambenedettese

Ternana

Torres

Vis Pesaro

Di seguito gli altri gironi

GIRONE A

Albinoleffe

Alcione Milano

Arzignano

Cittadella

Dolomiti Bellunesi

Giana Erminio

Inter U23

L.R.Vicenza

Lecco

Lumezzane

Novara

Ospitaletto

Pergolettese

Pro Patria

Pro Vercelli

Renate

Trento

Triestina

Union Brescia

Virtus Verona

GIRONE C

Atalanta U23

Audace Cerignola

AZ Picerno

Benevento

Casarano

Casertana

Catania

Cavese

Cosenza

Crotone

Foggia

Giugliano

Latina

Monopoli

Potenza

Salernitana

Siracusa

Sorrento

Team Altamura

Trapani

