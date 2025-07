ASCOLI PICENO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al nuovo corso di qualifica professionale per make up artist promosso da Blady, l’accademia d’eccellenza attiva da oltre 15 anni nel settore Beauty con un approccio innovativo e aggiornato che valorizza competenze tecniche e soft skill per costruire una carriera con talento e consapevolezza.

Anche quest’anno, in collaborazione con la CNA di Ascoli Piceno, Blady ha scelto di promuovere un percorso formativo completo, che grazie a oltre 500 ore di attività consentirà a corsiste e corsisti di lavorare in autonomia o all’interno di strutture certificate in tutta Europa.

In particolare, il percorso prevede un totale di 508 ore, suddivise tra 300 ore di teoria e pratica in aula, 200 ore di stage da aziende e professionisti del settore e 8 ore di esame finale, con moduli che spaziano dal trucco moda, sposa e teatrale fino ad arrivare a comunicazione, sicurezza sul lavoro e organizzazione professionale.

Il corso prenderà ufficialmente il via nel mese di settembre, ma per conoscere più da vicino l’universo Blady l’accademia ha scelto di promuovere uno speciale open day, in programma mercoledì 30 luglio, alle ore 17,30, nel Centro di formazione CNA (via dei Mutilati e invalidi del lavoro, 108 – Ascoli Piceno, centro commerciale Boldrin, zona industriale Campolungo).

Per l’occasione, i docenti del corso incontreranno le aspiranti allieve fornendo loro tutti i dettagli del percorso formativo da intraprendere e rispondendo a eventuali dubbi e curiosità su sbocchi professionali, normative di riferimento e opportunità di carriera imprenditoriale.

«La nostra scuola orienta il talento di molti, ma soprattutto offre reali opportunità professionali – dichiara Giovanna Nobilioni, Ceo di Blady – Oggi assumersi la responsabilità di guidare e accompagnare corsisti verso la propria autorealizzazione professionale e professionale rappresenta la mission della nostra scuola. Ci distinguiamo dal mercato delle scuole locali, regionali e nazionali, perché siamo la prima scuola di Make Up e Beauty management ad indirizzo gestaltico. Per noi l’individuo e i suoi bisogni sono al centro del suo percorso formativo».

Grande soddisfazione espressa anche dalla CNA di Ascoli Piceno per un’importante opportunità di formazione, un tema su cui l’associazione è costantemente in prima linea per garantire la professionalità di operatrici e operatori del settore e tutelare la salute della clientela attraverso un servizio qualificato e all’avanguardia.

«La qualità della formazione è il primo passo per garantire professionalità e sicurezza – afferma Monica Fagnani, responsabile CNA Benessere e sanità Ascoli Piceno – Per questa ragione abbiamo scelto di essere al fianco di Blady in un percorso che offre una preparazione completa, con concrete prospettive professionali in un mercato che oggi più che mai richiede competenza, aggiornamento e passione».

I posti per corsisti sono limitati. Per iscriversi è necessario compilare il form disponibile online sul sito www.diventamakeupartist.it

Gli associati CNA potranno beneficiare di una convenzione dedicata. Per ulteriori informazioni contattare Giovanna Nobilioni, Ceo Blady (3393816954 – [email protected])..

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.