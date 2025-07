Per informazioni e per le iscrizioni occorre contattare via messaggio il numero 3442229927. Per partecipare occorre portare un tappetino o un asciugamano

CASTORANO – Sono ancora aperte le iscrizioni alle lezioni gratuite di yoga che si stanno svolgendo presso il Parco Campo Fiera in Viale Europa a Castorano.

L’iniziativa viene realizzata ogni mercoledì dalle 19 alle 20 (fino al 10 settembre) e viene tenute dai tecnici del Centro Hara – Scuola di yoga.

Per informazioni e per le iscrizioni occorre contattare via messaggio il numero 3442229927.

Per partecipare occorre portare un tappetino o un asciugamano.

Le lezioni di yoga fanno parte del progetto “Castorano e lo sport 2025”, realizzato a partire dallo scorso mese di Giugno dal Comune di Castorano in collaborazione con U.S. Acli provinciale Aps.

Il progetto “Castorano e lo sport 2025” intende coinvolgere nella pratica sportiva varie fasce della popolazione per contrastare la sedentarietà e l’inattività fisica.

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’86% dei decessi e il 77% della perdita di anni di vita in stato di buona salute in Europa sono provocati dalle cosiddette malattie croniche non trasmissibili (come ictus, patologie cardiovascolari, diabete, tumori, etc).

Tra i principali fattori di rischio dell’insorgere delle malattie croniche non trasmissibili c’è proprio l’inattività fisica che va dunque contrastata con stili di vita corretti che fanno del movimento un vero e proprio farmaco naturale.

