ASCOLI PICENO – Il Consiglio comunale è convocato per il giorno 31 luglio 2025 – giovedì- alle ore 15.00 in seduta ordinaria e in 1ª convocazione.

Per consultare l’ordine del giorno e per seguire la seduta consiliare in diretta streaming consultare la pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26450

