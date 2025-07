CASCIA – Primo test stagionale nel pomeriggio di ieri per l’Ascoli di Mister Tomei che, sul campo del C.S. Magrelli Active di Cascia, ha affrontato la Sangiustese, militante nel campionato di Eccellenza Marche. Ad assistere all’incontro il Presidente Bernardino Passeri, Andrea Passeri e il DS Matteo Patti, oltre a circa mille tifosi, giunti da Ascoli per non mancare al primo allenamento congiunto, dopo due settimane di lavoro nel ritiro umbro. 1-0 il risultato finale con rete di Carpani all’8’ st.

Il prossimo allenamento congiunto è fissato per sabato 2 agosto a Sant’Egidio alla Vibrata con L’Aquila e Santegidiese a partire dalle 19:30.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale (1’ st Barosi); Alagna (25’ st Caucci), Curado (1’ st Menna), Nicoletti (1’ st Piermarini), Guiebre (1’ st Cozzoli); Bando (25’ st Ndoj), Odjer (25’ st De Witt); Palazzino (1’ st Oviszach), Gagliardi (1’ st Carpani), D’Uffizi (1’ st Silipo); Corazza (1’ st Lo Scalzo). All. Tomei

SANGIUSTESE pt: Rossi, Pasqualini, Cresci, Whai, Giandomenico, Postacchini, Lattanzi, Crescenzi, Formentini, Grassi, Strupsceki. A disp.: Di Battista, Corradini, Verdicchio, Di Giminiani, Gaspari, Cognigni, Ausili, Ruggeri, Innamorati. All. Giandomenico

Mister Tomei: “Test importante per mettere minutaggio, per ora è importante dare continuità al lavoro, cerchiamo di essere i più reattivi possibile ma i carichi di lavoro ora non ce lo permettono. Vedere mille tifosi qui a Cascia per l’amichevole fa un piacere enorme. Per ora stiamo cercando di mettere più benzina dentro, non ci sono problematiche particolare. I nuovi innesti? stanno tutti lavorando bene sono un gruppo che si sta cementando e unendo vedo entusiasmo e dobbiamo coltivare questo sentimento. Cozzoli? sta lavorando bene e sta uscendo bene dal problema che ha avuto. Il girone B? la categoria è tosta e ci sarà da affrontare il tutto con molta attenzione e molta cultura del lavoro, è un girone in cui i dettagli fanno la differenza, affrontiamo tutti con rispetto senza paura ma con grande umiltà”.

