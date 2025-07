Riscoprire il passato è un grande tesoro. Coinvolgere le comunità è fondamentale per la crescita di un Comune. Ecco il resoconto dell’evento

ROCCAFLUVIONE – Un fine settimana di iniziative.

Sabato 26 luglio seconda edizione de “A festa Ranna” un evento organizzato dal Comune di Roccafluvione che promuove e valorizza le frazioni, diretta dal consigliere comunale Walter Galotto.

Quest’anno ha visto protagonista Valcinante e le 150 persone intervenute tra adulti e bambini. Grazie alla preziosa collaborazione della ProLoco, della parrocchia di Valcinante e del CAI, ha preso vita “Lu gire da cullina” una passeggiata- spettacolo per i sentieri della frazione e dedicata al ricordo di Don Saverio grande appassionato di Astronomia e parroco di Valcinante per oltre 50 anni, percorso ravvivato da diverse tappe con racconti locali, scene teatrali, risate, canti, danza, musica, storia, grazie al gruppo teatrale ascolano “Opera Show”, Federica Tacconi, Chiara di Buò e Ilaria Pelliccioni, Antonio Ferretti, i ragazzi ed il coro S.Stefano di Roccafluvione.

“Lu gire da cullina” un percorso ad anello guidato dal volontario CAI Tonino D’Andrea che ha coinvolto le zone di Poggio Paganello, Case Nardi, Torra fino a tornare a Santa Maria a Corte dove la comunità di Valcinante ha accolto tutti gli ospiti con cibo a volontà, con il sottofondo della splendida voce di Magda White. La serata si è conclusa con un viaggio nel modo delle stelle e dei pianeti con il giovane Manuel Virgulti appassionato di Astronomia.

Riscoprire il passato è un grande tesoro. Coinvolgere le comunità è fondamentale per la crescita di un Comune come Roccafluvione, l’amministrazione conclude: “Un grazie a tutti i volontari che hanno speso ore per rendere splendida questa giornata di scambio reciproco”.

