CASTEL DI LAMA – Dal 23 al 27 luglio si sono svolti a Cantù i Campionati Italiani Strada di Pattinaggio Velocità, caratterizzati da giornate di gare condizionate dalla pioggia battente, che ha reso il circuito scivoloso e aumentato i rischi per gli atleti. In un clima di incertezza e risultati talvolta sorprendenti, gli atleti della società Rollergreen si sono distinti con ottime prestazioni in diverse categorie.

Nella categoria Ragazzi 12, Victoria Rosati ha conquistato un prestigioso 5° posto nella 2000 metri a punti e un 8° posto nella 300Traini0 eliminazione, confermandosi tra le migliori giovani promesse. Nella categoria Ragazzi, Benedetta Ricci ha ottenuto un 6° posto nella 3000 a punti e un 18° posto nella difficile 5000 eliminazione, corsa su un tracciato reso insidioso dalla pioggia.

Buoni anche i piazzamenti per Alessandra (Ragazzi 12) e Libetti Julia (Ragazzi), che hanno saputo affrontare le condizioni avverse con determinazione. Nella categoria Allievi, si sono messi in luce Alessandro Mori e Marzia Pirillo, confermando la costante crescita del vivaio Rollergreen.

Ciliegina sulla torta per la società è arrivato con la straordinaria vittoria di Benedetto Ricci, che si è laureato Campione Italiano Master Over 50 nella gara 5000 metri in linea, portando a casa un titolo che premia impegno, esperienza e passione.

La Rollergreen torna da Cantù con risultati di rilievo, nonostante le difficili condizioni meteo, e con la consapevolezza di poter contare su un gruppo solido e competitivo in tutte le categorie.

“Un sentito ringraziamento, da parte del presidente Anselmi Giovanni e di tutto lo staff della società, va a tutti i genitori, che con passione, sacrificio e spirito di squadra accompagnano i giovani atleti in ogni trasferta, rendendo possibile la loro crescita sportiva e personale” affermano dalla società.

