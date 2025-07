ASCOLI PICENO – Il club bianconero ufficializza Nicholas Rizzo, difensore centrale mancino classe 2000, firma fino al 30 Giugno 2027 . Nella scorsa stagione ha militato con la Triestina e con la Lucchese. E’ cresciuto nelle giovanili dell’Inter, in Serie C ha indossato le maglie di Carrarese, Feralpisalò, Pro Vercelli, Triestina e Lucchese. Due le esperienze all’estero con Royal Excelsior Virton nella seconda divisione belga e con lo Standard Liegi Under 23 nella prima divisione belga.

Le prime parole del neo acquisto: “Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura in una piazza così prestigiosa, non vedo l’ora – ha dichiarato alla WEB TV bianconera – Quattro o cinque giorni fa il mio procuratore mi ha detto della possibilità di venire a giocare qui e non ci ho pensato neanche un secondo, sono davvero contento, anche perché non ho mai giocato contro l’Ascoli”.

Nicholas ha poi parlato delle sue caratteristiche e dell’ultima stagione vissuta alla Triestina prima e alla Lucchese poi: “Sono un difensore centrale di piede sinistro, sono un giocatore fisico e veloce. La stagione passata è stata difficile e travagliata, prima a Trieste e poi a Lucca, dove abbiamo compiuto un vero miracolo sportivo nel salvarci. Quest’anno mi piacerebbe vivere una stagione di rivalsa e di riscatto in una piazza così importante come questa di Ascoli”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.