ASCOLI PICENO – In piena estate i Musei Civici di Ascoli Piceno si confermano un autentico punto di riferimento per le iniziative culturali che consentono di scoprire le collezioni museali e, al contempo, esplorare la città e il territorio. “Queste proposte culturali – affermano i gestori dei Musei delle Cooperative culturali INTEGRA e IL PICCHIO – rappresentano momenti imperdibili sia per la comunità locale che per i turisti in un periodo in cui la città diventa una delle mete più visitate della Regione”.

“Un ventaglio di proposte – dichiara il Professor Stefano Papetti – che spaziano dai tour in e bike alle visite guidate al Forte Malatesta ed alla mostra di Antonio Marras, nonché incursioni nello spazio ed una occasione imperdibile per conoscere con l’aiuto di un esperto le villeggiature della nobilità dell’800: i musei civici di Ascoli Piceno si propongono come luoghi destinati a vivere in modo nuovo ed immersivo la contemplazione della grande Bellezza”.

“Nelle notti d’estate, Ascoli Piceno e i suoi Musei Civici continuano a raccontare storia e bellezza del proprio patrimonio artistico e culturale, coinvolgendo cittadini e visitatori in esperienze uniche – ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti – La programmazione estiva rappresenta un invito a riscoprire le nostre radici, valorizzando al tempo stesso il presente e guardando con fiducia al futuro”.

Il programma di agosto si apre venerdì 1 alle ore 18.30, in occasione dei festeggiamenti di S. Emidio, con il tour in e – bike con guida abilitata “I Luoghi di S. Emidio” che toccherà i siti fondamentali della storia del santo e si concluderà con una degustazione nella chiesa di S. Ilario proposto dalla Cantina Pantaleone. Prenotazioni presso il nuovo Punto informativo di Piazza Arringo dove si potranno noleggiare le bici con pedalata assistita.

Il Forte Malatesta e la mostra “Vedere per credere. L’ombra di Cecco” curata dal celebre fashion designer sardo saranno i protagonisti di tre serate che, dal tramonto a notte fonda, accompagneranno i visitatori in eventi originali e coinvolgenti: venerdì 8 agosto dalle ore 21.00 “Guardare nel tempo: la luce, l’entropia e il volto invisibile dell’universo” con la visita guidata del Prof Papetti e l’incontro con l’astrofisico Giuseppe Capriotti che guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta delle galassie lontane, dalla morte termica del cosmo, dai buchi neri fino al paradosso dell’informazione; dopo le 22.00 si passerà dalla teoria alla pratica con la visione del cosmo con il telescopio; sabato 23 agosto dalle ore 17.00 alle 0.00 “La notte dei Longobardi”, esperienze immersive dedicate alla cultura e alle tradizioni del popolo barbarico con dimostrazione dei riti del duello giudiziario o ordalia, della liberazione dello schiavo, della tessitura e della musica. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Fortebraccio Veregrense e il Progetto “I Longobardi di Castel Trosino; per l’occasione alle ore 18.30 verrà proposto il tour con guida in e-bike “Ori dei Longobardi” che prevederà la visita del Museo dell’Altro Medioevo al Forte Malatesta, del Lago di Casette, del Borgo storico di Castel Trosino e dell’antico lavatoio con un aperitivo nella Piazzetta Belvedere del borgo; sabato 6 settembre alle ore 21.00 “Vedere per credere. I tarocchi: la visione del futuro”, una serata di magia e di mistero con maghe e cartomanti in cui i visitatori si troveranno immersi nelle suggestive sale della mostra di Antonio Marras accompagnati dalla sapiente maestria di Stefano Papetti.

La Pinacoteca Civica, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità, proporrà infine la rassegna “Sere d’estate al Giardino dell’Arengo” con tre interessanti incontri culturali dalle ore 21.00: lunedì 11 agosto la presentazione del libro “Luci e ombre dell’intelligenza artificiale” di Sergio Cutrona, Presidente del Tribunale per i minorenni di Ancona, che verrà intervistato da Laura Biarella, Direttore Responsabile di CityNext; martedì 12 luglio alle ore 21.00 “Ville e villeggiature dei Gattopardi” un racconto dedicato all’ architettonica della villeggiatura fuori porta dell’aristocrazia siciliana tra ritualità e tradizione con gli interventi di Stefano Papetti e Francesco Melia, Università degli Studi di Palermo, nel programma sono previsti un focus sugli arredi settecenteschi della Pinacoteca e degustazioni di granite siciliane e brioches; mercoledì 13 agosto “ Aspettando Tosca”, un incontro che precede la rappresentazione della celebre opera lirica prevista per il 29 agosto in Piazza del Popolo che vedrà la partecipazione di Stefano Papetti, Andrea Parissi, musicologo e Direttore della biblioteca del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro con interventi musicali della pianista Cristina Mannello e del soprano Patrizia Perozzi. Nel cuore della città, il Giardino dell’Arengo si trasforma in uno spazio di incontro tra parole, suoni e visioni.

“Tre sere tre appuntamenti diversi – afferma l’Assessore Annagrazia Di Nicola – la presentazione di un libro con l’ autore il dottor Sergi Cutrona profondo conoscitore delle dinamiche sociali e dei giovani, musica classica, o meglio inusuale incontro con l’opera e incursione d’arte tutti rendono omaggio alla bellezza e alla cultura. Un’occasione per vivere l’estate in modo autentico, in un luogo carico di storia e fascino, dove il silenzio della sera incontra la voce della creatività”.

