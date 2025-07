ASCOLI PICENO – L’eleganza senza tempo di Piazza del Popolo, ad Ascoli Piceno, torna ad ospitare l’evento che celebra la bellezza in tutte le sue forme. Venerdì 1° agosto 2025, dalle ore 21, la Città delle Cento Torri sarà palco della 39ª edizione della Rassegna di Moda sotto le Stelle, passerella che mette in risalto la straordinaria qualità delle imprese artigiane marchigiane.

L’edizione 2025 è stata presentata in Regione Marche alla presenza del Presidente Francesco Acquaroli che ha evidenziato la capacità “di iniziative come questa di dare riconoscimento alle imprese, forza al nostro territorio, arricchire il programma della stagione estiva e soprattutto di valorizzare il saper fare, elemento che contraddistingue le Marche. Se resistiamo in questa fase difficile in cui l’economia nella globalizzazione ha regole stringenti, è grazie alla grande qualità che sappiamo esprimere, al valore del nostro saper fare, a quella capacità di farci riconoscere nel Made in Marche che dà valore aggiunto. Questa rassegna di moda, che si tiene ad Ascoli Piceno, in una delle piazze più belle del mondo, ha il grande pregio di abbinare l’eccellenza e la qualità ad un bel momento di spettacolo”.

“Un brand che si ripete da 39 anni nella bellissima cornice di Piazza del Popolo – ha detto l’Assessore alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini – ho potuto assistere a serate magnifiche di spettacolo dove al centro c’è la moda, c’è il manufatturiero per eccellenza, quello marchigiano, realizzato anche da giovani stilisti che creano prodotti di incredibile bellezza che vengono esportati in tutto il mondo. La Regione Marche sostiene questa iniziativa di Confartigianato, rappresenta una vetrina importante e un supporto fondamentale per le nostre aziende della moda, del fashion, dell’abbigliamento, orafe e del calzaturiero, che vivono prevalentemente di export. È fondamentale, in momento non semplice per varie situazioni internazionali, dare vicinanza concreta alle nostre associazioni che coordinano le varie imprese”.

Alla presentazione pubblica di Moda sotto le Stelle sono intervenuti Francesca Pantaloni, Assessore al Bilancio del Comune di Ascoli Piceno; Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio delle Marche; Giorgio Menichelli Segretario Generale Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo; Natascia Troli, Vicepresidente Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo; Luigi Contisciani, Presidente BIM Tronto; Giuseppe Amici e Paolo Armillei Presidente e Vicepresidente Unione Montana Tronto e Valfluvione.

L’edizione 2025, promossa da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, ha il patrocinio e il sostegno della Regione Marche, del Comune di Ascoli Piceno, di Bim Tronto, della Camera di Commercio delle Marche, del confidi Uni.Co., dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e Rai Marche. Tra i Main Sponsor, Confartigianato Imprese Moda Nazionale.

La Rassegna si è ritagliata un grande peso come appuntamento fashion nel panorama del Centro Italia ed è ormai vetrina per affacciare il vero Made in Italy al mercato nazionale e internazionale, visto il megafono della manifestazione. Un evento unico nel suo genere anche per la qualità proposta, che coniuga l’alta sartoria e le più originali produzioni calzaturiere, orafe e il mondo degli accessori, senza dimenticare le opportunità di visibilità offerte ai giovani talenti. Non sarà solo un evento moda, perché la serata, come ogni anno, prevede anche momenti di spettacolo, con ospiti d’onore la cantautrice Bianca Atzei e la cantante Marta Porrà. L’evento sarà presentato da Barbara Di Palma, nota giornalista ed inviata Rai, e da Marco Moscatelli.

“La vigilia di questo importantissimo evento – ha affermato Giorgio Menichelli, Segretario Generale Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo – si apre con l’attenzione degli imprenditori rivolta alla delicata questione dei dazi americani. Nel 2024, l’export marchigiano verso gli Stati Uniti ha raggiunto circa un miliardo e 200 milioni di euro, registrando un calo di quasi il 50% rispetto al 2022, con 182 milioni riferiti al solo comparto moda. L’introduzione di dazi al 15% potrebbe determinare un impatto negativo sull’export regionale pari al -10%, ma occorre considerare anche altri fattori: una possibile svalutazione del dollaro comporterebbe un ulteriore effetto equivalente a un “sovraddazio” del 6%, aggravando ulteriormente la situazione. L’impatto non colpirebbe solo gli esportatori diretti, ma si estenderebbe a tutta la filiera dei fornitori e subfornitori. Nonostante questo scenario complesso, le nostre micro, piccole e medie imprese dispongono delle caratteristiche giuste per affrontare la sfida grazie alla loro flessibilità, struttura e attitudine imprenditoriale. È quindi fondamentale ribadire che le MPMI marchigiane rappresentano un asset insostituibile per la qualità e l’eccellenza del loro saper fare. Un esempio concreto di questo valore sarà visibile durante la nostra Rassegna di Moda sotto le Stelle ad Ascoli Piceno, dove il Made in Italy sarà protagonista indiscusso”.

“La nostra Rassegna di Moda – ha aggiunto Natascia Troli, Vicepresidente Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo – è molto più di un evento: è un manifesto dell’eccellenza sartoriale marchigiana e del vero Made in Italy, punta di diamante nel panorama fashion regionale e, più in generale, del Centro Italia. Giunta alla sua 39ª edizione, si conferma una vetrina prestigiosa per le nostre imprese e per l’intero comparto moda, capace di coniugare creatività, tradizione e innovazione in una cornice unica come Piazza del Popolo. Vista la presenza di partner di alto valore, come Camera Showroom Milano, e la presenza di importanti stakeholder, l’evento darà anche per l’edizione 2025 visibilità concreta alle nostre produzioni artigiane, anche nei circuiti della Milano Fashion Week. Un ringraziamento sentito va a tutti i soggetti istituzionali e privati che rendono possibile questo appuntamento, simbolo di una sinergia virtuosa tra territorio, imprese e cultura. Ascoli Piceno torna così ad essere capitale della moda e dell’eleganza italiana”.

Le sartorie che presenteranno le proprie collezioni sono: Marta Jane Alesiani, Force (Ap); La Maison Spose di Guerrieri Maria Rita, Ascoli Piceno (Ap); Valeriapizi Dressigner, Ascoli Piceno (Ap); Alessandra Bruni Boutique Atelier, San Benedetto Del Tronto (Ap); Alessia Abbati Fashion Wear, San Benedetto Del Tronto (Ap); Donna e Baby G di Mazzarella Giuseppina, Castignano (Ap); Eredi Biondi Casilde, San Benedetto Del Tronto (Ap); Shade, Grottammare (Ap); Atelier Dhana, Sant’Egidio alla Vibrata (Te); Mia Atelier, Altidona (Fm): Dolcevita Designer Moda, Morrovalle (Mc); Ivana Maiolati Knitwear, Macerata (Mc); Sartorie Riunite, Treia (Mc). Sfileranno anche le imprese di confezioni, calzature e accessori moda, gli orafi e i giovani emergenti.

