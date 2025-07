ASCOLI PICENO – Grazie all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per il secondo stralcio

delle opere di mitigazione del rischio franoso in località Piattoni, frazione di Castel di Lama, si apre una nuova fase fondamentale per la ricostruzione privata. Fondamentale,

perché va ad agire su una zona, quella di via Roma, su cui insistono centinaia di abitazioni

che ad oggi vedevano bloccate le proprio pratiche, rischiando la delocalizzazione.

«Si tratta di un risultato tanto atteso e necessario per velocizzare la ricostruzione in

sicurezza e che restituisce fiducia a una intera comunità – dichiara il commissario

straordinario Guido Castelli -. Con questo ulteriore passo si assicura una reale prospettiva

per il futuro di questo territorio. Ringrazio la perizia ed il lavoro di squadra messo in campo

dalla Struttura commissariale insieme all’Ufficio Speciale Ricostruzione e della Regione

Marche guidata dal presidente Francesco Acquaroli».

L’Usr, che riveste il ruolo di soggetto attuatore, ha dunque formalizzato l’approvazione di

un intervento da oltre 10,8 milioni di euro, finanziato nell’ambito dell’ordinanza speciale

137 del 2023 e aggiornato con l’ordinanza 231 dello scorso aprile. Questo passaggio

tecnico-amministrativo consente ai cittadini proprietari di immobili danneggiati nella zona

interessata di presentare i progetti per la riparazione delle proprie case.

L’area, precedentemente classificata a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e la cui

situazione è peggiorata dopo la crisi sismica del 2016/2017, è stata oggetto di approfonditi

studi geotecnici e geofisici che hanno permesso di definire una strategia di intervento in

grado di ridurre il rischio e rendere possibile la ricostruzione in sicurezza.

