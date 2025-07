FOLIGNANO – Sono partiti da pochi giorni i lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica presso la scuola primaria “Peppino Impastato” di Folignano.

Un progetto ambizioso, dal valore complessivo di oltre mezzo milione di euro, che vede l’amministrazione comunale protagonista nell’ambito della programmazione scolastica e dei servizi per l’infanzia. La nuova mensa sarà realizzata con criteri di efficienza energetica, materiali sostenibili e dotazioni moderne, in linea con le attuali direttive. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione degli edifici scolastici del Comune di Folignano, che negli ultimi anni ha visto importanti investimenti e un potenziamento dei servizi educativi.

«Ribadiamo la grande attenzione al mondo scolastico e alle famiglie – aggiunge Terrani -. Abbiamo sempre ritenuto il tempo pieno un’opportunità di crescita, oltre che un momento educativo di grande valore – spiega il sindaco Matteo Terrani –. Abbiamo vinto un bando del PNRR che ci ha consentito di ottenere 432 mila euro di finanziamento, a cui abbiamo aggiunto 130 mila euro di fondi comunali. Si tratta di un’opera strategica e necessaria: negli anni scorsi abbiamo puntato sull’introduzione del tempo pieno e oggi contiamo tre sezioni attive, a pieno regime saranno a cinque. Con questa nuova mensa saremo in grado di offrire ai nostri bambini spazi adeguati e funzionali per il pranzo, all’interno del plesso scolastico».

Attualmente, infatti, gli alunni escono dalla scuola primaria per raggiungere la struttura adiacente dell’infanzia “Carlo Alberto Dalla Chiesa” per consumare i pasti. «Con questa nuova realizzazione – aggiunge il sindaco – non sarà più necessario spostarsi. Renderemo tutto più agevole, sicuro e rispondente ai servizi educativi che abbiamo messo in campo».

Soddisfazione anche da parte del consigliere comunale con delega ai lavori pubblici, Manuel Angelini: «È un intervento atteso da tempo dalle famiglie, che migliora sensibilmente la qualità degli spazi scolastici. Questo progetto rappresenta un nuovo tassello nella visione complessiva di un sistema scolastico moderno, sicuro e capace di rispondere alle esigenze degli studenti di oggi».

