ASCOLI PICENO – Lunedì 4 agosto è in programma il settimo appuntamento con le iniziative del progetto “Salute in cammino per la cultura”, curato da Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Alle 21, da Piazza Arringo, prenderà il via un percorso culturale cittadino dedicato a conoscere meglio il patrono Sant’Emidio e i luoghi ad esso connessi.

Si tratta di una manifestazione non sporadica ma consolidata nel tempo che giunge alla tredicesima edizione con più di 1000 presenze registrate che rientra nel progetto “A tutto campo” di Acli provinciali Aps realizzato grazie al sostegno del Comune di Ascoli Piceno.

Il percorso è adatto a persone di ogni età e dura circa 2 ore e mezza.

Attraverso una semplice camminata, infatti, sarà possibile fare un vero e proprio viaggio nella storia della città di Ascoli e del suo patrono Sant’Emidio con la presenza di una guida turistica abilitata.

Il percorso toccherà la Cattedrale, la Fonte di Sant’Emidio, il tempietto di Sant’Emidio Rosso e il tempio di Sant’Emidio alle Grotte.

Per partecipare all’iniziativa occorre prenotare attraverso un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome. E’ previsto un tetto massimo di 100 persone.

