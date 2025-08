CASTORANO – “Storie a passo lento nel cuore della natura”. E’ questo il titolo di una iniziativa gratuita che si svolgerà domenica 10 agosto (dopo il rinvio per maltempo del 27 luglio) a Castorano nell’ambito del progetto “Benessere in Comune”.

Il programma della manifestazione prevede il raduno dei partecipanti in Piazza Umberto I alle 8,45 e la partenza alle ore 9.

A seguire si svolgerà una passeggiata dedicata alle famiglie e ai bambini, alla scoperta del borgo di Castorano e della natura che lo circonda.

“A passo lento – dicono i promotori dell’iniziativa – lungo il “Sentiero Natura”, ammireremo panorami e conosceremo altre peculiarità del luogo, attraverso narrazioni storico-naturalistiche; ci sarà anche un momento dedicato ai più piccoli che avranno modo di vivere la natura attraverso l’ascolto di albi illustrati e una breve attività pensata per loro”.

Sarà attraversato un sentiero di tipo T/E, di circa 3,5 chilometri con una passeggiata della durata di circa 3 ore e mezza.

E’ obbligatorio portare con se un cappellino, un litro e mezzo d’acqua e snack spezzafame.

Per partecipare occorre inviare un messaggio al numero 3939365509 (entro l’8 agosto) indicando il nome e cognome di chi sarà presente e la data della manifestazione.

E’ previsto un tetto massimo di 40 partecipanti.

La manifestazione è inserita nel progetto “Benessere in Comune”, realizzato dal Comune di Castorano con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, coordinato da U.S. Acli Marche e realizzato in collaborazione con Passo dopo Passo.

