Dopo il sold-out anticipato della prevendita, restano duemila biglietti disponibili in loco durante i giorni dell’evento per chi sceglie l’avventura dell’ultimo minuto

MACERATA – Musica, cultura, sport, natura: torna la Città nomade. Dal 6 al 9 agosto l’appuntamento è con l’edizione numero 22 di Montelago Celtic Festival, a Taverne di Serravalle di Chienti (Mc). Dopo il sold-out anticipato della prevendita, restano duemila biglietti disponibili in loco durante i giorni dell’evento per chi sceglie l’avventura dell’ultimo minuto; un contatore in tempo reale, visibile sui canali social e sul sito ufficiale, monitorerà la disponibilità residua.

Al via quattro giorni al ritmo di tamburi tribali, folk e celtic metal, elettronica, arpe celtiche e danze sotto le stelle, in un mix unico e travolgente di eventi. A partire dai concerti: headliner i leggendari Wardruna, protagonisti della colonna sonora della serie Vikings; i power-folk italiani Wind Rose, noti per la loro energia epica; il maestro irlandese della cornamusa Davy Spillane, già collaboratore di Kate Bush e degli U2; i giapponesi Harmonica Creams, che fondono melodie celtiche con blues ed elettronica; attesissimi la storica reunion dei Kan , il folk-punk dei tedeschi The O’Reillys and the Paddyhats, i Kalandra o Kathryn Tickell & The Darkening, oltre alle band selezionate per il nono European Celtic Contest, fortunato talent scout del panorama folk europeo.

L’alta qualità della proposta artistica prosegue con gli appuntamenti della Tenda Tolkien. Autori e autrici per dialogare sul tema The Art of Traveling. Tra gli ospiti, oltre a Loredana Lipperini, scrittrice e giornalista a condurre le giornate, Laura Imai Messina, Viola Di Grado, Luigi Serafini, Silvia Ballestra. E quando cala il buio, la Tenda si trasforma in sala di proiezione con MOViEMENT – The Art of Traveling, una rassegna cinematografica dedicata anch’essa ai viaggi e ai nomadismi interiori. Torna anche il Riddle Pit, padiglione dedicato alle attività di gioco con 57 appuntamenti fra sessioni gdr, tornei, workshop, sessioni dimostrative con 12 associazioni coinvolte.

Poi, tante esperienze uniche: notti in tenda, con più di 10 ettari di campeggio libero provvisto di area camper, resort, area famiglie, mini market e bar; più di 60 workshop di musica, artigianato, storia, danza, scienze naturali, osservazione del cielo per esprimere la propria creatività; il suggestivo Accampamento Storico del maestro d’arme Behoram Uallas dove sono in programma più di 70 cerimonie fra matrimoni, conferme e battesimi; voli in parapendio, trekking tra le montagne con il cammino Montelago Walker, visite guidate nel territorio circostante e degustazioni di prodotti tipici. E ancora, The Fire Circle con i migliori fuochisti e giocolieri, jam session al Davo’s Stage, danze Balfolk nell’omonimo palco, giochi celtici e sport nell’Arena Avalon, ma pure tende e spazi relax, il mercato che ospita decine e decine di stand dove trovare non solo il meglio dell’artigianato europeo, tra fantasy e tradizione medievale, ma anche i piatti della cucina umbro-marchigiana e anglosassone, preparati da attività locali.

E per i più piccoli laboratori e avventure-gioco nella speciale cornice della Tenda Kids, oltre alla possibilità di svolgere i tanti workshop delle Accademie anche under 14. Il tutto nel rispetto dell’ambiente, con l’impegno degli organizzatori che è valso il prezioso riconoscimento Eco Certified Events di Legambiente anche per l’anno 2025, e con attenzione rinnovata alla prevenzione e alla promozione della salute, per un festival da vivere a contatto con la natura con responsabilità e consapevolezza.

Montelago Celtic Festival è un evento firmato La Catasta e organizzato in collaborazione con Regione Marche, Provincia di Macerata, Comune di Serravalle di Chienti (Mc), Cosmari, Contram, Università di Camerino, Università di Macerata, Protezione Civile e Croce Rossa.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.