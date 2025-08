ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Per tutte le provenienze da est divieto di proseguire verso il Ponte Maggiore, all’altezza della rotatoria di Via Luciani/Via Indipendenza. Per tutte le provenienze da ovest con direzione Viale Indipendenza, obbligo di svolta su Via Ariosto (i Mulini).

In caso di condizioni meteo sfavorevoli o se, per eventuali difficoltà tecnico-organizzative, l’evento venisse rinviato, la validità e l’efficacia dei suddetti provvedimenti sarà differita alla nuova data ed eventualmente a nuovi orari.