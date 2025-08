Per tutte le provenienze, sia da est sia da ovest, vi sarà pertanto l’obbligo di proseguire dritto in via Piceno Aprutina all’intersezione con via del Commercio

ASCOLI PICENO – Si informa la cittadinanza di Ascoli che, in considerazione della necessità manifestata dalla ditta esecutrice dei lavori per la realizzazione di apposito cantiere stradale in via del Commercio, dalle ore 7:00 di mercoledì 6 agosto alle ore 20:00 di venerdì 8 agosto 2025 sarà interdetto al transito veicolare il sottopasso ex Globo (via Piceno Aprutina) per tutte le percorrenze sia da via del Commercio sia da via Piceno Aprutina.

Per tutte le provenienze, sia da est sia da ovest, vi sarà pertanto l’obbligo di proseguire dritto in via Piceno Aprutina all’intersezione con via del Commercio.

Sarà, altresì, interdetto il transito veicolare in via del Commercio 31 , con contestuale divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati al fine di consentire l’attivazione del cantiere

