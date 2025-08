Si ricorda a tutti che non è possibile portare ombrelli al Campo, si consigliano giacca impermeabile e felpa. Si suggerisce di portare con sé una busta di plastica per coprire la propria seduta, quasi certamente bagnata

L’Amministrazione Comunale e il Consiglio degli Anziani della Quintana di Ascoli Piceno comunicano che, a causa delle avverse condizioni meteo previste per le ore pomeridiane di domani, domenica 3 agosto, d’accordo con i rappresentanti dei sei sestieri cittadini e sentita la Prefettura, si è deciso di posticipare alle ore 19:00 la partenza del corteo. La manifestazione prenderà il via al Campo dei Giochi per le ore 19:45.

L’organizzazione invita il pubblico a prendere nota dei nuovi orari e a prepararsi adeguatamente per l’evento: considerando le temperature in calo, si consiglia agli spettatori di munirsi di abbigliamento idoneo.

Si ricorda a tutti che non è possibile portare ombrelli al Campo, si consigliano giacca impermeabile e felpa. Si suggerisce di portare con sé una busta di plastica per coprire la propria seduta, quasi certamente bagnata.

L’apertura porte al Campo è prevista per le ore 18.45.

Edizione numero cento per la Giostra della Quintana, rievocazione storica andata in scena per la prima volta nel 1955 la prima domenica di agosto in onore del patrono della città, Sant’Emidio. Alla cosiddetta “giostra della tradizione”, dal 1997 è stata aggiunto un altro appuntamento, quello del secondo sabato di luglio, in onore della Madonna della pace, inizialmente introdotto in abbinamento ad una Lotteria nazionale e poi istituzionalizzato. La Quintana è una gara di abilità e destrezza.

A contendersi il prezioso drappo domani al campo dei giochi dello Squarcia saranno Davide Dimarti (Piazzarola), Adalberto Rauco (Porta Maggiore), Lorenzo Melosso (Porta Romana), Mattia Zannori (Porta Tufilla), Luca Innocenzi (Porta Solestà) e Tommaso Finestra (Sant’Emidio). L’uomo da battere è Innocenzi, cavaliere di Foligno (Perugia), vincitore di ben 19 quintane ascolane, l’ultima delle quali lo scorso 12 luglio.

La giostra sarà preceduta dal corteo di oltre mille figuranti in costumi del Quattrocento.

