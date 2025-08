Il festival – realizzato in collaborazione con i Comuni di Cossignano, Maltignano, Montalto delle Marche, San Ginesio e San Lorenzo in Campo – ha avvio il 6 agosto a Cossignano

COSSIGNANO – La seconda edizione di Sparse Plus Festival torna ad animare la Regione Marche: cinque appuntamenti di musica e teatro dal 6 agosto al 26 ottobre negli splendidi borghi di Cossignano, Maltignano, Montalto delle Marche, San Ginesio e San Lorenzo in Campo. Sparse Plus, di cui AMAT è capofila, è un progetto finanziato dal programma Europa Creativa e rappresenta una importante risorsa economica volta a promuovere lo spettacolo dal vivo professionale nelle aree rurali europee, a conferma delle capacità del circuito multidisciplinare marchigiano – presieduto da Piero Celani e diretto da Gilberto Santini – di realizzare nuovi progetti in un’ottica che non si limita ai confini nazionali e regionali.

Il festival – realizzato in collaborazione con i Comuni di Cossignano, Maltignano, Montalto delle Marche, San Ginesio e San Lorenzo in Campo – ha avvio il 6 agosto a Cossignano (Piazzale Europa, ore 21.15) con il concerto di unadasola, all’anagrafe Arianna Lorenzi e Francesco Tommasi, nell’ambito del progetto di rete Glocal Sound. Apre il concerto Vinicio Simonetti.

“unadasola nasce perché la nostra percezione non descrive sempre la realtà di ciò che accade e così pensiamo di essere soli quando in realtà non è così. Ma la percezione, anche se sbagliata, può dare anche delle possibilità. Ha quindi inizio quella necessità che non ti sai spiegare e che si diffonde attraverso un percorso che dura per tutta la vita, con l’elettronica che incontra la poesia, le voci che si legano in un unico suono e si dividono, come in un sistema binario in cui i due corpi trovano il loro equilibrio senza mai stare in quiete”, così gli artisti coinvolti raccontano il progetto. Il concerto viene eseguito a 4 mani: Francesco impegnato alla chitarra e all’elettronica, Arianna a due sintetizzatori e alla cassa dritta. Vengono alternati i loro brani a momenti strumentali di grande carica emotiva, creando così un concept che trasporta la performance attraverso un flusso senza interruzioni.

Arianna Lorenzi e Francesco Tommasi partecipano a diversi concorsi come Rock Contest Controradio (Premio Ernesto de Pascale), Lunezia, Music for change, Musicultura 2024 (audizioni live). Il 23 febbraio pubblicano il loro singolo di debutto Code di lucertola sotto la distribuzione di Piuma Dischi in collaborazione Il Piccio Records La Crème Records, seguiranno altri singoli che anticiperanno l’uscita del loro primo album a settembre prodotto da Emma Nolde e Andrea Pachetti.

Il Vinismo a.k.a. Vinicio Simonetti presenta il suo quarto disco Gemini, elettro/acustico o meglio, trip/folk in stile one man band. Chitarra, loop station, drum machine, vocal fx, chops e reverse creano una bolla di suoni analogici processati per un live da orchestra elettro/ acustica.

Sparse Plus Festival prosegue il 6 settembre a Maltignano, in Piazza Giuseppe di Vittorio alle ore 18 con Agnese Lanza, Martina Francone e Sara Campinoti in Habitat kids! dedicato alle famiglie; , il 16 ottobre al Teatro Comunale della fiaba e della poesia di Montalto delle Marche (ore 21.15) con Molto dolore per nulla con Luisa Borini e il 25 ottobre all’Oratorio di Sant’Agostino di San Ginesio e il 26 ottobre al Teatrino dell’Oratorio di San Lorenzo in Campo la compagnia polacca Art Fraction in We live here, spettacolo interattivo è dedicato alle bambine e ai bambini dai 2 ai 5 anni.

Accanto ad AMAT i soggetti promotori di Sparse plus (www.sparse.eu) sono Eesti Tantsuagentuur (Estonia), Fish Eye (Lituania), Shoshin Theatre (Romania), Riksteatern Varmland (Svezia) ed altri aggiunti per la nuova edizione del progetto come Pro Progressione e SINUM (Ungheria), Nova-Sit (Repubblica Ceca), Teatro 4Garoupas (Germania), Art Fraction (Polonia) e Fondazione Toscana Spettacolo (Italia).

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. We live here a San Lorenzo in Campo 26 ottobre prenotazione obbligatoria 366 6305500 [email protected]. Informazioni su Sparse Plus festival: www.amatmarche.net.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.