SPINETOLI – Il centro storico di Spinetoli è pronto ad accogliere la nuova edizione di “L’arte non è acqua”, il festival organizzato dall’associazione culturale “Officina 177”. La manifestazione, che unisce musica, arte e degustazioni enogastronomiche, si svolgerà dall’8 al 10 agosto, promettendo tre serate indimenticabili nella splendida cornice di Piazza Roma. Musica live, degustazione e arte tutte le sere a partire dalle 19.

IL PROGRAMMA MUSICALE Il festival si apre venerdì 8 agosto con l’icona della scena rap italiana Frankie hi-nrg mc, che si esibirà con un live voce e batteria. L’ingresso per la serata è gratuito. Sabato 9 agosto, il palco sarà animato dal rapper e cantautore Dutch Nazari, accompagnato dalla band Segnali Di Ripresa. A seguire dj set a cura di Totorima. Anche in questo caso, l’ingresso è gratuito. La serata di chiusura, domenica 10 agosto, vedrà il grande ritorno degli Offlaga Disco Pax, a vent’anni dall’uscita del loro iconico album “Socialismo Tascabile”. Per questo evento speciale, i biglietti hanno un costo di 12€ (diritti di prevendita inclusi) e sono disponibili su Ciaotickets.

ENOGASTRONOMIA E ATMOSFERA FESTOSA Ogni sera, a partire dalle 19.30, saranno aperti gli stand gastronomici con piatti tipici locali. Le degustazioni delle migliori cantine locali inizieranno già dalle 18.30. Come di consueto, il festival offrirà anche un mercatino dell’illustrazione, arricchendo l’esperienza culturale per tutti i visitatori.

INFO E CONTATTI Tutti i concerti si terranno in Piazza Roma, nel centro storico di Spinetoli (AP). Per maggiori informazioni sul festival e per l’acquisto dei biglietti per la serata degli Offlaga Disco Pax, è possibile visitare la pagina Instagram e Facebook dell’associazione Officina 177 o il sito di Ciaotickets.

