ASCOLI PICENO – Ancora eventi nella città delle Cento Torri.

Si è svolta questa mattina, 6 agosto, alla sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo ad Ascoli la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione di “Ascoliva Festival”, che si svolgerà in Piazza Arringo dal 9 al 20 agosto.

Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore comunale al Commercio, Laura Trontini, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini – Assessore Regione Marche, il direttore di Tipicità, Angelo Serri, il presidente di Ascoliva Festival, Massimo di Ferdinando, il presidente del Bim Tronto – Bacino Imbrifero Montano del Tronto, Luigi Contisciani, il presidente del Consorzio Tutela Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP, Primo Valenti, e la presidente di Assap Servizi / Una, Donatella Consolandi.

Ascoliva Festival” è una manifestazione di elevato livello qualitativo che nasce per promuovere quello che da molti è considerato il miglior prodotto gastronomico delle Marche: l’oliva ripiena ascolana. L’oliva ripiena ascolana, conosciuta in tutto il mondo, rappresenta una ricchezza inestimabile da difendere e tutelare dalle contraffazioni che ne snaturano il sapore, la qualità e la storia.

“Questa manifestazione – ha sottolineato il sindaco Fioravanti – nel corso degli anni è cresciuta molto. L’Amministrazione comunale ha creduto e investito su questo evento e negli ultimi 5 anni anche il presidente Acquaroli e l’assessore Antonini hanno deciso di puntare con noi su Ascoliva Festival che ha dimostrato di avere le potenzialità per essere una manifestazione importante. Così come si sta facendo per altri eventi che possono valorizzare il territorio. Siamo alla dodicesima edizione e nelle precedenti 11 edizioni sono state 500mila le presenze complessive registrate nel villaggio di Ascoliva in piazza Arringo”.

“Ascoliva è ormai un appuntamento imprescindibile dell’estate ascolana – ha rimarcato l’assessore regionale Andrea Maria Antonini – ed è un momento importante perché mette al centro il prodotto gastronomico più famoso delle Marche. L’impegno della Regione c’è ed è cresciuto anche perché Ascoli doveva recuperare questo gap rispetto ad altre aree regionali. E questo anche perché l’oliva ascolana non è patrimonio solo di Ascoli, ma è conosciuta e riconoscibile in tutto il mondo. Questo festival ha anche un valore particolare, perché non si parlerà solo di oliva, ma di oliva Dop, di qualità. Poi, con Sviluppo rurale Marche, si focalizzerà l’attenzione anche su altri prodotti marchigiani, bandi e temi importanti con seminari di rilievo per il territorio e i produttori”.

L’edizione 2025 di Ascoliva manterrà la stessa formula vincente degli anni precedenti, con l’oliva ascolana del Piceno Dop protagonista insieme ad altri 12 piatti della tradizione locale predisposti da sei produttori del territorio: in ordine alfabetico, Agorà, Fattoria Case Rosse, La Bottega Di Bruno, Lorenz Cafè, Lo Scarrozzino, Ristoranteria Chef Emilio (anche con prodotti gluten free).

Come sempre, i visitatori potranno apprezzare le degustazioni proposte dai 6 produttori all’interno del suggestivo giardino comunale e anche in una apposita area all’interno del Palaoliva, ovvero il padiglione che accoglierà anche altri espositori di prodotti tipici del territorio. Non mancherà neanche quest’anno l’immancabile Monumento dell’Oliva, meta dei visitatori per selfie e foto di gruppo.

Anche per questa edizione di Ascoliva Festival riproporrà l’iniziativa Ascoliva Plus per consolidare una vera e propria rete di accoglienza. Grazie allo specifico coupon, contenuto nel ticket delle degustazioni, i visitatori di Ascoliva e della città potranno ottenere sconti e agevolazioni per i Musei civici e per il trenino turistico.

Anche quest’anno Ascoliva Festival manterrà uno spiccato taglio turistico, considerando che con la campagna di comunicazione e promozione nazionale si stima di aver raggiunto anche quest’anno almeno 400mila persone. Solo il video-promo ufficiale dell’edizione 2025 è stato già visto da oltre 220mila persone in tutta Italia.

Oltre 100 testate giornalistiche (anche del settore enogastronomico) tradizionali e online, anche straniere, hanno già pubblicato articoli sull’edizione 2025 di Ascoliva Festival.

Altra importante novità di Ascoliva Festival 2025 è rappresentata dal forte potenziamento del programma culturale e di intrattenimento tra l’ormai consolidato Festival dei Saperi & dei Sapori e il calendario di appuntamenti allestito da Sviluppo Rurale Marche. Per un totale di 16 eventi e con ulteriori aggiornamenti in arrivo.

Immancabili le ormai consolidate Olimpiadi dell’Oliva, con gare basate sull’oliva ascolana che coinvolgeranno i turisti presenti il 14 agosto, così come l’attesissima gara delle massaie il 16 agosto, fino alla grande festa finale del 20 agosto, con consegna del Premio Ascoliva.

Un ruolo importante, inoltre, sarà garantito dalla presenza dello stand di Sviluppo Rurale Marche con seminari e incontri che si svolgeranno quest’anno anche all’interno della Pinacoteca civica. Non mancherà spazio per gli eventi musicali con dj, artisti e gruppi del territorio piceno.

IL PROGRAMMA

9 AGOSTO

ore 18,00 – Inaugurazione Ascoliva Festival 2025

Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

​ore 19.00 – Seminario “Il sostegno dello Sviluppo Rurale Marche per l’Oliva Ascolana del Piceno DOP e la Mela Rosa dei Monti Sibillini” – A cura di Sviluppo Rurale Marche

Pinacoteca civica, piazza Arringo

10 AGOSTO

ore 20,00 – Notte bianca di Ascoli

11 AGOSTO

ore 19,00 . Seminario “L’aggregazione di filiera per lo Sviluppo Rurale“ – A cura di Sviluppo Rurale Marche

Pinacoteca civica, piazza Arringo

ore 19,45 – Sabelli presenta “Il fantastico mondo della mozzarella” – Incontro con Marcello Mariani

Stand Sabelli – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

​​12 AGOSTO

Ore 19,45 – “Benvenuti nel Piceno tra oli, olive e spumanti da vitigni autoctoni. Degustazione” – Incontro con i professori Leonardo Seghetti e Marino Felicioni (Festival dei Saperi & dei Sapori)

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

13 AGOSTO

ore 19,00 – Seminario “L’economia del bosco per la valorizzazione delle aree interne” – A cura di Sviluppo Rurale Marche

Pinacoteca civica, piazza Arringo

14 AGOSTO

ore 19,45 – “Olimpiadi dell’Oliva (Festival dei Saperi & dei Sapori)

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

15 AGOSTO

ore 22,00 – Ferragosto con il gruppo musicale “On Air” (Festival dei Saperi & dei Sapori)

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

16 AGOSTO

ore 19,45 – Gara delle massaie 2025 (Festival dei Saperi & dei Sapori)

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

17 AGOSTO

ore 19,45 – “L’oliva ascolana del Piceno Dop farcita: un alimento completo. Degustazione olive Dop e industriali” – Incontro con il professor Leonardo Seghetti e il biologo nutrizionista Paride Travaglini (Festival dei Saperi & dei Sapori)

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

18 AGOSTO

ore 19,00 – Seminario “Olio e territorio: l’eccellenza che unisce qualità e accoglienza” – A cura di Sviluppo Rurale Marche

Pinacoteca civica, piazza Arringo

ore 22.00 – Serata musicale con la band “Likra” (Festival dei Saperi & dei Sapori)

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

​19 AGOSTO

ore 19,00 – “L’olivo e i suoi prodotti e l’arte, connubio imprescindibile per la valorizzazione del territorio”. Degustazione di olive ascolane e olio evo ascolano –Incontro con i professori Leonardo Seghetti e Stefano Papetti (Festival dei Saperi & dei Sapori)

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

​ore 22,00 – Dj Set con Elio Olivieri Sound Designer (Festival dei Saperi & dei Sapori)

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

20 AGOSTO

ore 19,45 – “Premio Ascoliva 2025”

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

​​ore 22,00 – Festa finale con il gruppo musicale “Dance to Dance” (Festival dei Saperi & dei Sapori) ​

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

Ecco i piatti di ciascun produttore presente ad Ascoliva Festival 2024.

Agorà: olive ascolane del Piceno Dop e cremini; tagliatelle al pomodoro, guanciale e pecorino marchigiano stagionato; roast beef ai profumi dell’orto

Fattoria Case Rosse: olive ascolane del Piceno Dop e cremini, cannelloni di carne, arrosticini

La Bottega di Bruno: olive ascolane del Piceno Dop e cremini; ravioli di burrata mantecati con guanciale croccante, noci tostate e scaglie di parmigiano; filetto di maiale con cipolle rosse caramellate

Lorenz Cafè: olive ascolane del Piceno Dop e cremini, timballo bianco di carne e tartufo; spezzatino di maiale alla mela rosa dei Sibillini

Lo Scarrozzino: olive ascolane del Piceno Dop e cremini, crepès tartufate con pancetta e salsiccia, bocconcini di formaggio fritti (tradizionali e al tartufo)

Ristoranteria Chef Emilio (gluten free): olive ascolane “gluten free”; zuppa di fagioli e prosciutto; pollo ‘ncip ‘nciap con frecandò (spezzatino di pollo con mix di verdure

