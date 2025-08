ASCOLI PICENO – Durante la Cabina sisma presieduta dal Commissario alla ricostruzione Guido Castelli, sono

stati approvati alcuni incrementi di spesa per alcuni interventi in provincia di Ascoli.

Per quanto riguarda il comune di Montegallo, per gli interventi nella frazione di

Propezzano, l’aumento per i lavori è quantificato in 185.227,15 euro per un nuovo totale

di 427.309,03 euro. Per l’intervento previsto al Palazzo Municipale di Montemonaco c’è

un incremento di 696.100,00 euro per un nuovo totale di 1.646.100,00 euro. Per

l’intervento all’ex Molino elettrico e ufficio Postale di Palmiano c’è un aumento di

290.512,00 euro per un totale che ammonta a 955.000,00 euro.

“È fondamentale non rallentare il percorso di ricostruzione, ma piuttosto accelerarlo con

strumenti normativi e finanziari adeguati, affinché ogni euro speso rappresenti un

investimento per la rinascita dei nostri territori. Siamo al fianco di tecnici, imprese e

amministrazioni locali per assicurare trasparenza, efficienza e rapidità in ogni fase del

processo- dichiara il Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – Ringrazio il

presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Ufficio ricostruzione e i sindaci per la loro

collaborazione sempre efficace”.

