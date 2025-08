Grazie alla guida di Leandro Saracino, il cielo non è stato solo osservato, ma vissuto: storie, scienza e curiosità si sono intrecciate lungo i sentieri della notte, accompagnando i partecipanti in un’esperienza immersiva e profonda

ASCOLI PICENO – Nonostante l’imprevedibilità del meteo, che ha costretto ad annullare lo Star Party, l’entusiasmo e la partecipazione all’Astrotrekking hanno restituito quella scintilla di meraviglia che solo il cielo stellato sa offrire.

Forca Canapine, uno dei luoghi simbolo di rinascita nel cuore dei Monti Sibillini, ha accolto decine e decine di partecipanti desiderosi di riscoprire la bellezza autentica del cielo notturno e del buio. Un buio che non fa paura, ma che rivela, custodisce e racconta: il cielo limpido, privo di inquinamento luminoso, è diventato uno specchio per le emozioni, una mappa per i sogni.

Grazie alla guida di Leandro Saracino, il cielo non è stato solo osservato, ma vissuto: storie, scienza e curiosità si sono intrecciate lungo i sentieri della notte, accompagnando i partecipanti in un’esperienza immersiva e profonda.

“Ma questo evento è stato molto più di una camminata sotto le stelle. È stato un ritorno, emotivo e simbolico, a quei luoghi duramente segnati dal sisma, che oggi più che mai chiedono attenzione, cura e presenza – afferma l’associazione Astrofili Forca Canapine – Tornare significa non dimenticare. Significa resistere. Significa credere che anche le ferite possano diventare nuove radici. Tutto questo è stato possibile grazie a un lavoro di squadra che ha unito cuori, competenze e visioni. Il nostro grazie va al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, al Comune di Arquata del Tronto, alla Pro Loco di Arquata, a Lorenzo Mattiacci, Guida Ambientale di Discover Sibillini, e a tutti coloro che hanno camminato con noi – fisicamente e simbolicamente. E soprattutto, grazie a voi: partecipanti, amici, sognatori. La vostra energia, i vostri messaggi di affetto, la vostra fiducia sono la vera forza che ci spinge a crescere, ad alzare lo sguardo, a non smettere di crederci”.

