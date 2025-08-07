ASCOLI PICENO – Opera cooperativa sociale è lieta di annunciare l’apertura della mostra “Le Origini del Gusto. L’arte del cibo dai Piceni alla Belle Époque”, che si terrà dal 9 agosto al 28 settembre 2025 presso il Picenworld Museum di Ascoli Piceno (corso Vittorio Emanuele 46).



L’inaugurazione si svolgerà sabato 9 agosto alle ore 17:30, alla presenza delle autorità locali, della direzione museale e dei curatori del progetto. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.



La mostra, realizzata con il sostegno della Regione Marche, del BIM Tronto e del Sistema Museale Piceno, propone un viaggio immersivo nella cultura alimentare del territorio, attraverso i secoli: dalle tavole imbandite dei Piceni ai fasti decorativi della Belle Époque, passando per simboli, oggetti e rappresentazioni che raccontano il gusto come elemento di identità culturale.



Attraverso reperti archeologici, immagini storiche e suggestioni artistiche, il percorso espositivo esplora non solo il cibo come nutrimento, ma anche come arte, rito e linguaggio sociale. L’iniziativa ha un forte valore divulgativo e didattico, e si inserisce nella programmazione culturale estiva del museo con eventi collaterali, laboratori e visite guidate.



La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del museo e si rivolge a un pubblico eterogeneo, con contenuti pensati per adulti, famiglie e appassionati di storia, arte e tradizioni enogastronomiche.



