ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.

Con l’Ordinanza sindacale 518 del 7 agosto 2025 il sindaco ordina, ad integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 796 del 17/12/2024, in concomitanza dello svolgimento della manifestazione “Ascoli Summer Festival 2025” che si terrà nei giorni 11 e 12 agosto 2025 presso l’impianto sportivo Squarcia:

1. Il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali, ad esempio, vetro plastica e lattine. La vendita e la mescita potrà essere effettuata solo in contenitori non pericolosi, quali carta e contenitori compostabili, sia all’interno dell’impianto sportivo Squarcia che in tutta l’area circostante, ai sensi ed integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 796 del 17/12/2024;

2. all’interno dell’impianto sportivo Squarcia, in aggiunta al divieto di cui al punto 1.) il divieto di ingresso, di consumo, di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi;

3. tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell’inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa e comunque fino a cessata esigenza;

È altresì previsto, anche per tutte le attività indicate nella predetta Ordinanza Sindacale 796 del 17/12/2024:

a. l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

b. l’obbligo, prima della chiusura serale dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree autorizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;

c. di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;

d. di evitare assembramenti all’esterno e nelle immediate vicinanze.