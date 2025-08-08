L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e resa possibile grazie alla sinergia con la Cooperativa Sociale Abilita, la Cooperativa Sociale I Cirenei e l’A.S.D. Pagliare, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di tante famiglie

SPINETOLI – Ancora una volta il Comune di Spinetoli si dimostra vicino alle famiglie, soprattutto in un momento cruciale dell’anno, quando le vacanze volgono al termine e si avvicina l’inizio della scuola. Dal 1° al 12 settembre, infatti, prenderà vita una nuova edizione del Centro Estivo Settembrino, rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, negli spazi del Centro Sportivo Oasi Renè Vagnoni.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e resa possibile grazie alla sinergia con la Cooperativa Sociale Abilita, la Cooperativa Sociale I Cirenei e l’A.S.D. Pagliare, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di tante famiglie che, al termine delle ferie estive, si ritrovano a dover conciliare il rientro al lavoro con la chiusura delle scuole.

Il centro sarà attivo in due fasce orarie, pensate per andare incontro a diverse esigenze: dalle 7.45 alle 14.00 e dalle 7.45 alle 16.

Durante le giornate, bambini e ragazzi potranno partecipare ad attività ludico-ricreative e sportive, pensate per unire il divertimento al benessere fisico e mentale. Ma non solo: una grande novità di quest’anno è la possibilità di essere affiancati nello studio da insegnanti specializzati, per riprendere gradualmente confidenza con i libri e affrontare al meglio l’inizio del nuovo anno scolastico.

“Quest’anno – commenta l’assessora Germana Gagliardi – per la prima volta, vogliamo offrire un ulteriore servizio alle famiglie di Spinetoli. Dalla fine della scuola sono stati attivati numerosissimi centri estivi, oltre alle graditissime colonie marine, che hanno riscosso un enorme successo. Tuttavia, in molti ci hanno chiesto di proseguire il servizio anche a settembre, in quel periodo in cui i genitori tornano al lavoro ma la scuola non è ancora iniziata.

Così, grazie alla collaborazione con le cooperative e alla disponibilità dei campi dell’Oasi concessi dall’A.S.D. Pagliare, abbiamo deciso di attivare il centro estivo anche a settembre. Sarà un’occasione per giocare, socializzare, ma anche studiare, completare gli ultimi compiti e prepararsi con serenità al rientro in classe. Il nostro Comune conferma ancora una volta la sua attenzione alle esigenze sociali e familiari della comunità.”

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare i numeri: 389/1039919; 334/9206553

