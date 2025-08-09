L’iniziativa è promossa dal Comune di Offida, con il coordinamento di Laura Di Pietrantonio e la collaborazione dell’Enoteca Regionale delle Marche e della Pro Loco

OFFIDA – Si chiama Altrove – Offida Wine Fest la nuova rassegna enogastronomica che animerà il centro storico del borgo piceno il 9 e 10 agosto. Una prima edizione che si presenta con un format originale, capace di coniugare vino, cucina, luoghi inediti e narrazione.

In programma degustazioni in Piazza del Popolo a partire dalle 19 con ingresso libero, banchi d’assaggio delle undici cantine partecipanti, mercato dei sapori artigianali, street food e musica dal vivo. In parallelo, otto “wine experiences” si svolgeranno in location segrete – terrazze nascoste, chiostri, piazzette e giardini – accessibili solo durante l’evento, dove si terranno cene, aperitivi e dopocena ideati dagli chef offidani.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Offida, con il coordinamento di Laura Di Pietrantonio e la collaborazione dell’Enoteca Regionale delle Marche e della Pro Loco. Le cantine presenti: Ciù Ciù, Clandestini, D’Erasmo, Il Chierico, Mencerù, M’rella, San Filippo, San Giovanni, Tavio, Tenuta La Riserva e Valle del Sole.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.