ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Tomei si preparano alla sfida di esordi contro il Pineto. Ad arbitrare il match valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, in programma domenica 17 agosto, alle ore 21, al “Pavone – Mariani”, sarà Bruno Spina della sezione di Barletta partita. Gli Assistenti sono Pio Carlo Cataneo di Foggia e Davide Fabrizi di Frosinone. Quarto Ufficiale Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1.

Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nella stagione appena conclusa, era il 27 Ottobre 2024 nel match dell’11esima giornata del girone B del campionato di Serie C, gara che terminò con la vittoria di misura dei biancoazzurri.

ABBONAMENTI ottimi risultati per la campagna abbonamenti “Lunga vita alla Regina!” che il club bianconero ha lanciato per la stagione sportiva che sta per iniziare, ad oggi martedì 12 Agosto, sono state già superati i 6.000 abbonamenti.

