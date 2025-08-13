ASCOLI PICENO – Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Ternana le prestazioni sportive di Samuele Damiani.

Il centrocampista toscano, classe ’98, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027. Prodotto del vivaio dell’Empoli, in Serie C ha militato inizialmente nella Lucchese, nella Viterbese e nella Carrarese, squadre le ultime due con cui ha disputato anche i playoff.

Nella s.s. 2020/21 torna all’Empoli, questa volta in Serie B, categoria con la quale si confronterà di nuovo due anni più tardi con la maglia del Palermo, con cui alla fine della s.s. 2021/22 aveva vinto i playoff di C. Seguono le esperienze in Serie C – entrambe terminate con la disputa dei playoff – con la Juventus Next Gen nella s.s 2023/24 e la Ternana nell’ultima stagione.

SETTORE GIOVANILE Dopo aver sollevato Nino Nosdeo dall’incarico, il club ha annunciato di aver affidato l’incarico di responsabile del Settore Giovanile al Sig. Camillo Carlini, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027.

Impegnato attivamente nel sociale attraverso la Briswa Italia, focalizzata nel contrastare il razzismo e la discriminazione nel calcio, ha maturato la sua esperienza prevalentemente nell’Atletico Lodigiani dal 2017 al 2025, rivestendo i ruoli di Direttore Generale e allenatore, passando dal settore giovanile all’esperienza in Eccellenza con la prima squadra.

Il neo responsabile è già al lavoro per programmare, di concerto con la proprietà, le strategie tecniche e organizzative del nuovo settore giovanile bianconero.

