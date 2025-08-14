L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile tutti i giorni negli orari 10-13 e 15:30-19:30. Tutti i dettagli

OFFIDA – Fino al 14 settembre, il Polo Museale Palazzo de Castellotti di Offida ospiterà la mostra fotografica “Canzoni in Foto”, organizzata dal FotoCineClub Sambenedettese con il patrocinio del Comune di Offida.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile tutti i giorni negli orari 10-13 e 15:30-19:30.

Protagonisti dell’iniziativa sono i fotografi Alessandra Brancaccio, Marina Brancaccio, Prometeo Camiscioli, Felice Ciotti, Serafina Esposto, Massimo Ferracuti, Maurizio Gabrielli, Marco Lo Giudice, Nazzareno Lupi, Grazia Migliarelli, Elena Mihailov e Claudia Paolini.

Ogni fotografia si ispira a una strofa di canzone ed è accompagnata da un QR code che permette di ascoltare il brano corrispondente, offrendo un’esperienza immersiva che unisce arte visiva e musica.

“Siamo contenti di aver ospitato questa mostra fotografica a cura del FotoCineClub di San Benedetto del Tronto – commenta l’assessora alla Cultura Marica Cataldi – Cerchiamo di sponsorizzare l’arte in tutte le sue forme e questa è una forma diretta che va dritta al cuore e all’anima. Due arti che si fondono e si confondono in un unico grande viaggio: quello della

fotografia”.

Il FotoCineClub Sambenedettese, attivo dal 1961, ringrazia l’Amministrazione comunale e invita cittadini e visitatori: “Scatti che prendono vita dalle parole di una canzone, da ascoltare mentre scorrono le immagini. Un viaggio tra note e sguardi, da vivere insieme”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.