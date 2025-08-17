ASCOLI PICENO -Mister Tomei ha tenuto al Picchio Village la conferenza stampa di presentazione di Pineto-Ascoli, partita valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, in programma stasera, alle ore 21, al “Pavone-Mariani” di Pineto:

“Ho buone impressioni, abbiamo avuto la possibilità di lavorare con continuità, i ragazzi stanno bene, stiamo preparando la partita con molta serenità, il gruppo arriva alla sfida al completo, ad eccezione di Ndoj, da riatletizzare. E’ finito il ‘calcio di agosto’, iniziano le partite importanti e ufficiali”.

Su Damiani, Milanese e Del Sole: “Damiani ha fatto tutto il ritiro con la Ternana, sta bene, è arrivato da pochi giorni, si sta calando nella realtà, è un ragazzo disponibile e ci darà una mano, come tutti gli altri, spero si inserisca prima possibile, chiaramente servirà il tempo necessario, viene da un’altra realtà, lo scorso anno ha avuto un infortunio e deve riprendere il ritmo, l’ho trovato bene, con molto entusiasmo, aspetto per noi fondamentale. E’ pronto per giocare dall’inizio, poi se giocherà o meno domani sarà solo una valutazione mia personale che riguarda il grado di integrazione col gruppo. Milanese è un giocatore dinamico, che può ricoprire diversi ruoli in campo, anche sulla trequarti, può permetterci più soluzioni. Del Sole si sta mettendo in linea col gruppo, sta iniziando ad assimilare il lavoro, è a disposizione, farò le valutazioni nell’ultimo allenamento, ci sta dando quell’imprevedibilità che nel calcio è importante, è un ragazzo che sta dando anche grande entusiasmo al gruppo”.

Sul Pineto e su come l’Ascoli arriva alla prima sfida ufficiale ha dichiarato: “Tisci ha fatto molto bene l’anno scorso, i giocatori del Pineto da un anno lavorano insieme, sono rodati, e questo per loro è un vantaggio. Il Pineto è una squadra che può mettere in difficoltà, andremo al Pavone Mariani con massimo rispetto e con la voglia di giocarci la partita, è un test per noi importante per capire a che punto siamo, mi auguro che i ragazzi riescano a trasferire sul campo quello su cui stiamo lavorando. Bruzzaniti il più pericoloso? Sì, ha fatto molto bene, può mettere in difficoltà. Gli avversari avranno voglia di confrontarsi con un avversario di pari categoria, noi cercheremo di fare il massimo e continuare il nostro percorso di crescita. Un percorso iniziato da poco, bisogna essere pazienti e valutare la crescita del gruppo. Tranne Ndoj sono tutti convocati. Ricostruire da zero non è semplice, siamo in questo momento un cantiere aperto, stiamo lavorando con giocatori nuovi, con principi nuovi per la squadra, la mia valutazione è in funzione di questo, non siamo ancora al 100%, stiamo lavorando per arrivare al meglio a questa partita e a quella successiva, la cosa che mi rende sereno è che questo è un gruppo sano e tutti si sono messi a disposizione”.

Su Gagliardi e D’Uffizi: “Gagliardi sta facendo un ottimo lavoro, ci sta mettendo molta determinazione, contribuisce anche all’aspetto mentale del gruppo; ha giocato trequartista, prima punta, può ricoprire tranquillamente entrambi i ruoli. D’Uffizi mi auguro che possa realizzarsi come calciatore, va messo nelle condizioni di potersi esprimere; il lavoro del calciatore è meritocratico, se uno fa bene è visibile, lui sta facendo un buon lavoro, l’augurio che rivolgo a lui – e a noi – è che possa essere per lui un anno importante”.

Sui tanti tifosi presenti domani al Pavone-Mariani e sugli abbonati che sfiorano le 7.000 tessere: “Sono stato calciatore e ci si augura sempre di giocare in uno stadio pieno, in questa piazza c’è grandissimo entusiasmo e questo fa piacere a me e ai ragazzi; dove c’è tanta gente per noi è un vantaggio, sta a noi mantenere alto questo entusiasmo, che va letto da parte dei ragazzi come una grande mano e non vissuto come una grande responsabilità. L’entusiasmo fa bene, è uno stimolo”.

Sul mercato: “Purtroppo il mercato è aperto anche durante l’inizio del campionato e, quindi, è sempre deleterio sotto l’aspetto mentale per le squadre. In queste ultime due settimane cercheremo di essere attenti a tutte le situazioni, mettendo dentro solo calciatori funzionali nelle aree in cui abbiamo necessità, mi auguro che riusciremo a fare quello che dobbiamo e, dopo la chiusura del mercato, ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro”.

MISTER TOMEI

I convocati

1 Vitale, 3 Nicoletti, 4 Damiani, 5 Odjer, 6 Ndoj, 7 Silipo, 8 Carpani, 10 Del Sole, 11 Oviszach, 14 Gorica, 15 D’Uffizi, 16 Cosimi, 17 Guiebre, 18 Corazza, 19 Menna, 20 Caucci, 21 Lo Scalzo, 22 Dente, 23 Alagna, 24 Bando, 27 Cozzoli, 29 Palazzino, 30 Curado, 33 Rizzo, 46 Barosi, 62 Milanese, 67 Gagliardi, 90 De Witt, 99 Raffaelli

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.