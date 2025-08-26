Giudice sportivo

Con riferimento alla partita di campionato Ascoli-Pianese, ha comminato al Club bianconero un’ammenda di 1.300,00 € “per avere i suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato al 7° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per quattro volte, nei confronti dei tifosi avversari; per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze; per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo”.

Oggi pomeriggio al Picchio Village è ripresa la preparazione dei bianconeri, nella settimana che conduce al secondo impegno di campionato con la Ternana, in programma domenica prossima in notturna al Liberati di Terni (calcio d’inizio alle 21).

Prossima sfida con la Ternana

La squadra proseguirà gli allenamenti al Picchio domani, mercoledì 27 agosto, con una doppia seduta alle 10:00 e alle 16:00, giovedì e venerdì lavorerà alle ore 16; sabato la rifinitura è fissata alle ore 14, prima della partenza per l’Umbria.

Maksym Frasynyak di Gallarate è l’Arbitro designato per dirigere TERNANA-ASCOLI, partita valida per la 2^ giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi, in programma domenica 31 agosto, alle ore 21, al ‘Liberati’ di Terni. Gli Assistenti sono Giovanni Boato e Leonardo Tesi, entrambi di Padova. Quarto Ufficiale Erminio Cerbasi, operatore FVS Andrea Cecchi della sezione di Roma 1.

