ROCCAFLUVIONE – L’inclusione è parte fondamentale per una comunità e mantenerla viva, costate e presente è un obiettivo dell’Amministrazione comunale di Roccafluvione. Ieri domenica 31 agosto è andato infatti in scena presso un gremito Nero Palace a Roccafluvione ,SERENDIPITÀ-ACCOGLI L’INASPETTATO con la compagnia MeteDanza de “La casa di Asterione” di Roberto Paoletti. Spettacolo preceduto dalla bravissima scuola di danza “Arabesque” di Ascoli Piceno che con arte e divertimento, ha introdotto uno spettacolo toccante e sorprendente.

“SERENDIPITÀ” è stato un momento di coinvolgimento puro, di emozione, di messaggi forti. Ragazzi speciali che mettono in scena la realtà che ci circonda con passi di danza, con sorrisi, con grande impegno guidati dall’ insegnante Anna Rosa Piacenti. La serata è stata presentata da Diego Simoni, Giorgia D’Andrea, Marta Galotto e Riccardo Orrù, quattro giovanissimi talenti di Roccafluvione. Un grazie per la collaborazione va alla ProLoco di Roccafluvione e al numeroso pubblico intervenuto.

