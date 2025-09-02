CASTORANO – Stanno proseguendo le attività del progetto “Castorano e lo sport 2025” realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con varie associazioni sportive dilettantistiche.
Si tratta di una lunga serie di iniziative gratuite, tra loro coordinate, di promozione dell’attività fisica e sportiva che andranno avanti fino al mese di ottobre.
Lunedì 8 settembre prenderà il via un corso gratuito di superjump tenuto dall’insegnante Chiara Carnevali. Il corso si svolgerà ogni lunedì e mercoledì dalle 19,30 alle 20,30 fino al 29 settembre presso la palestra Gym Castorano in via Marconi (ex bocciodromo).
Si tratta di lezioni coreografiche e funzionali su trampolino elastico, rigorosamente al ritmo di musica. Per partecipare occorre prenotare contattando il numero 3395261390.
